Adrian Mititelu, mesaj tranşant despre transferurile lui Vladislav Blănuţă şi Juan Bauza la Rapid! - Antena Sport

Patronul lui FCU Craiova, Adrian Mititelu, a recunoscut că au fost anumite discuţii despre trecerea lui Vladislav Blănuţă şi a lui Juan Bauza la Rapid.

Totul este însă de domeniul trecutului, a precizat Mititelu. Patronul lui FCU Craiova a spus că nu s-a înţeles cu Dan Şucu pentru ca cei doi jucători să meargă la Rapid.

Adrian Mititelu, despre transferurile lui Blănuţă şi Bauza la Rapid: “Au fost nişte discuţii în această vară”

”Nu se pune problema ca Blănuță să ajungă la Rapid. Este adevărat, au fost niște discuții în această vară, dar domnul Șucu nu i-a vrut nici pe Bauza, nici pe Blănuță”, a declarat Adrian Mititelu pentru iamsport.ro.

Adrian Mititelu l-a avertizat, recent, pe atacant că ar putea rămâne să evolueze în Liga a 3-a. Mititelu acuza faptul că impresarul lui Blănuţă încerca să îl forţeze să accepte o sumă mai mică pentru transferul atacantului decât s-ar cuveni. Patronul oltenilor susţinea că impresarul lui Blănuţă voia să profite de situaţia echipei sale.

„Blănuţă va primi o lecţie de viaţă, a refuzat oferte din Europa Centrală şi din Europa de Vest, sumă care ar fi ajutat clubul. Agentul vrea să ia aproape la fel de mulţi bani ca jucătorul, aşa că i-am transmis că Blănuţă va juca în Liga 3 până când va reveni cu picioarele pe pământ”, declara Adrian Mititelu pentru fanatik.ro.