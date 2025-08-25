Adrian Mititelu, mesaj tranşant despre transferurile lui Vladislav Blănuţă şi Juan Bauza la Rapid! - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Mititelu, mesaj tranşant despre transferurile lui Vladislav Blănuţă şi Juan Bauza la Rapid!

Bogdan Stănescu Publicat: 25 august 2025, 20:10

Vladislav Blănuţă / Profimedia Images

Patronul lui FCU Craiova, Adrian Mititelu, a recunoscut că au fost anumite discuţii despre trecerea lui Vladislav Blănuţă şi a lui Juan Bauza la Rapid.

Totul este însă de domeniul trecutului, a precizat Mititelu. Patronul lui FCU Craiova a spus că nu s-a înţeles cu Dan Şucu pentru ca cei doi jucători să meargă la Rapid.

Adrian Mititelu, despre transferurile lui Blănuţă şi Bauza la Rapid: “Au fost nişte discuţii în această vară”

Nu se pune problema ca Blănuță să ajungă la Rapid. Este adevărat, au fost niște discuții în această vară, dar domnul Șucu nu i-a vrut nici pe Bauza, nici pe Blănuță”, a declarat Adrian Mititelu pentru iamsport.ro.

Adrian Mititelu l-a avertizat, recent, pe atacant că ar putea rămâne să evolueze în Liga a 3-a. Mititelu acuza faptul că impresarul lui Blănuţă încerca să îl forţeze să accepte o sumă mai mică pentru transferul atacantului decât s-ar cuveni. Patronul oltenilor susţinea că impresarul lui Blănuţă voia să profite de situaţia echipei sale.

Blănuţă va primi o lecţie de viaţă, a refuzat oferte din Europa Centrală şi din Europa de Vest, sumă care ar fi ajutat clubul. Agentul vrea să ia aproape la fel de mulţi bani ca jucătorul, aşa că i-am transmis că Blănuţă va juca în Liga 3 până când va reveni cu picioarele pe pământ”, declara Adrian Mititelu pentru fanatik.ro.

Blănuţă este cotat la 1.8 milioane de euro

Vladislav Blănuţă este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 1.8 milioane de euro. Sezonul trecut, Blănuţă a marcat 12 goluri şi a oferit 4 pase decisive în cele 37 de meciuri în care a jucat pentru U Cluj.

Juan Bauza este cotat de către site-ul transfermarkt.com la 700.000 de euro. Şi el a fost dorit în trecut de FCSB. Bauza mai are contract cu formaţia lui Adrian Mititelu până în vara lui 2027. Sezonul trecut, la Baniyas, în Emiratele Arabe Unite, argentinianul a evoluat 22 de meciuri în campionat, marcând 3 goluri.

Situaţia lui FCU Craiova este încă neclară. Adrian Mititelu a făcut cerere pentru ca echipa lui să intre în concordat preventiv. Dacă judecătorii vor admite cererea, echipa lui Mititelu ar putea evita excluderea din toate competiţiile. FCU Craiova a fost depunctată cu 94 de puncte pentru neplata datoriilor!

