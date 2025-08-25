Ianis Zicu a făcut praf arbitrajul şi şi-a criticat jucătorii: "Sunt foarte supărat"! Ce a discutat cu centralul - Antena Sport

Închide meniul
Ianis Zicu a făcut praf arbitrajul şi şi-a criticat jucătorii: "Sunt foarte supărat"! Ce a discutat cu centralul

Home | Fotbal | Liga 1 | Ianis Zicu a făcut praf arbitrajul şi şi-a criticat jucătorii: "Sunt foarte supărat"! Ce a discutat cu centralul

Ianis Zicu a făcut praf arbitrajul şi şi-a criticat jucătorii: “Sunt foarte supărat”! Ce a discutat cu centralul

Publicat: 25 august 2025, 22:38

Ianis Zicu a făcut praf arbitrajul şi şi-a criticat jucătorii: Sunt foarte supărat! Ce a discutat cu centralul

Ianis Zicu / Sport Pictures

Ianis Zicu a criticat atât arbitrajul, cât şi jucătorii Farului după ce echipa lui a suferit a doua înfrângere la rând în campionat.

Ianis Zicu a susţinut că Farul a fost dezavantajată în mod clar. Hermannstadt s-a impus cu 1-0, după un gol marcat în minutul 12 de Dragoş Albu.

Ianis Zicu: “Am fost supărat că au fost decizii pe care puteam lua gol”

Sunt foarte supărat. Discutăm mereu de primele minute și primim gol în minutul 11. E greu să te ridici după. Am fost dezorganizați.

Am avut și șansă să nu luăm golul doi. Au avut și ei șansă. E o serie care nu ne face deloc cinste. Trebuie să intrăm în grupele Cupei. Dacă nu se întâmplă asta, va trebui să luăm măsuri. 

(n.r. despre arbitraj) Suferim cu toții, pentru că nu am obținut nimic. Am fost supărat că au fost decizii pe care puteam lua gol. Nu am vorbit, am tăcut.

Sunt lucruri clare în careu. Nu am avut nici cel mai mic sprijin. Nici cel mai mic avantaj. Azi, lucrurile au fost evidente, dar asta nu scuză cu nimic jocul nostru.

Mi-a dat galben ca i-am zis că a stat jucătorul lor 5 minute jos. I-am zis că e ‘vrăjeală’. El a zis că ‘nu e vrăjeală, e galben’.

Și asta a fost. Doar temperatura pentru fotbal a fost bună, în rest nu am nimic pozitiv pentru seara aceasta”, a declarat Ianis Zicu, pentru digisport.ro, după Hermannstadt – Farul 1-0.

Morcovi din Olanda, usturoi din Ungaria şi mere din Italia. Dezastru în agricultură
FC Hermannstadt – Farul 1-0

Echipa FC Hermannstadt a învins luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Farul Constanţa, în ultimul meci al etapei a 7-a din Liga 1.

Sibienii au deschis scorul în minutul 12, când Dragoş Albu a înscris cu un şut din careu, iar elevii lui Măldărăşanu au trecut pe lângă majorarea scorului în minutul 23, la ocazia lui Neguţ. Constănţenii au replicat prin capul pe lângă poartă trimis de Răzvan Tănasă şi la pauză a fost 1-0 pentru gazde.

Chiţu a ratat în minutul 65, apoi Sergiu Buş a trimis în plasa laterală, din voleu, în minutul 77. Oaspeţii au fost aproape de egalare chiar în minutul 90, când Işfan, lăsat liber în careu, a şutat la poartă.

FC Hermannstadt s-a impus cu 1-0, reuşind prima victorie stagională, iar Farul este la a treia înfrângere consecutivă. În clasament Farul e pe 8, cu 10 puncte, în timp ce Hermannstadt ocupă poziţia a 11-a, cu 7 puncte.

Loading ... Loading ...
Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce să fure"
Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce să fure"
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
