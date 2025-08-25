Ianis Zicu a făcut praf arbitrajul şi şi-a criticat jucătorii: "Sunt foarte supărat"! Ce a discutat cu centralul - Antena Sport

Ianis Zicu a criticat atât arbitrajul, cât şi jucătorii Farului după ce echipa lui a suferit a doua înfrângere la rând în campionat.

Ianis Zicu a susţinut că Farul a fost dezavantajată în mod clar. Hermannstadt s-a impus cu 1-0, după un gol marcat în minutul 12 de Dragoş Albu.

Ianis Zicu: “Am fost supărat că au fost decizii pe care puteam lua gol”

”Sunt foarte supărat. Discutăm mereu de primele minute și primim gol în minutul 11. E greu să te ridici după. Am fost dezorganizați.

Am avut și șansă să nu luăm golul doi. Au avut și ei șansă. E o serie care nu ne face deloc cinste. Trebuie să intrăm în grupele Cupei. Dacă nu se întâmplă asta, va trebui să luăm măsuri.

(n.r. despre arbitraj) Suferim cu toții, pentru că nu am obținut nimic. Am fost supărat că au fost decizii pe care puteam lua gol. Nu am vorbit, am tăcut.