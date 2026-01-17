Gigi Becali a vorbit la telefon cu Moruţan, pentru a-l convinge să vină la FCSB: "I-am spus ce salariu îi dau" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit că a discutat la telefon cu Olimpiu Moruţan (26 de ani) pentru ca jucătorul naţionalei să se întoarcă la FCSB.
În cele din urmă, se pare că Moruţan va semna cu Rapid. Moruţan e cotat în prezent la 2 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.
Gigi Becali i-a făcut ofertă lui Olimpiu Moruţan! El ar alege Rapidul
În prezent jucătorul lui Aris, Moruţan nu a reuşit niciun gol şi niciun assist sezonul acesta. A jucat în 12 meciuri în campionat pentru Aris, în 2 în Cupa Greciei şi în 2 în Conference League.
Becali îl vindea la sfârşitul lui august 2021 la Galatasaray, în schimbul sumei de 4.1 milioane de euro. Ulterior, Moruţan a mai jucat la Pisa şi Ankaragucu până să ajungă la Aris Salonic, ca jucător liber de contract. Formaţia elenă ar intenţiona să se despartă de el, deşi internaţionalul român are contract până în vara lui 2028.
„(n.r.: Care e treaba cu Moruțan?) Eu spun cum s-a întâmplat, adevărul. M-a sunat Vulturar și m-a întrebat dacă îl vreau pe Moruțan. M-a sunat acum vreo 4 zile. Eu am zis «Da, normal că îl vreau». După a zis că poate se duce la Craiova, dar eu am zis «Nu cred că se duce în altă parte, că e copilul nostru».
Am vorbit cu Moruțan, i-am spus ce salariu pot să îi dau. Nu are rost să spun acum ce salariu puteam să îi dau, poate se duce acolo (n.r.: la Rapid) și e mai avantajos pentru el.
După care am spus să îi zică băiatului să vină la mine, ca să vorbim, să îl semnăm. Ieri am văzut că se duce la Rapid. (n.r.: Vă deranjează treaba asta?) Nu, nu mă deranjează! Fiecare om să facă ce îi place lui. El, după, strânge roadele în funcție de ce a făcut, eu nu mă supăr”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.
- Ce s-a întâmplat în vestiarul lui Dinamo, după oferta primită de Cătălin Cîrjan. Căpitanul „câinilor” a spus totul
- Farul – Hermannstadt, 17:15, LIVE SCORE. Ianis Zicu, duel cu Dorinel Munteanu
- Rapid – Metaloglobus, 20:00, LIVE TEXT. Giuleştenii pot urca pe primul loc în Liga 1
- Unirea Slobozia – UTA 1-3. Arădenii au urcat pe loc de play-off
- Cum i-a numit tatăl lui Louis Munteanu pe şefii lui CFR Cluj, după ce fiul lui a semnat în SUA