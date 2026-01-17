Gigi Becali a vorbit la telefon cu Moruţan, pentru a-l convinge să vină la FCSB: "I-am spus ce salariu îi dau" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit că a discutat la telefon cu Olimpiu Moruţan (26 de ani) pentru ca jucătorul naţionalei să se întoarcă la FCSB.

În cele din urmă, se pare că Moruţan va semna cu Rapid. Moruţan e cotat în prezent la 2 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.

Gigi Becali i-a făcut ofertă lui Olimpiu Moruţan! El ar alege Rapidul

În prezent jucătorul lui Aris, Moruţan nu a reuşit niciun gol şi niciun assist sezonul acesta. A jucat în 12 meciuri în campionat pentru Aris, în 2 în Cupa Greciei şi în 2 în Conference League.

Becali îl vindea la sfârşitul lui august 2021 la Galatasaray, în schimbul sumei de 4.1 milioane de euro. Ulterior, Moruţan a mai jucat la Pisa şi Ankaragucu până să ajungă la Aris Salonic, ca jucător liber de contract. Formaţia elenă ar intenţiona să se despartă de el, deşi internaţionalul român are contract până în vara lui 2028.

„(n.r.: Care e treaba cu Moruțan?) Eu spun cum s-a întâmplat, adevărul. M-a sunat Vulturar și m-a întrebat dacă îl vreau pe Moruțan. M-a sunat acum vreo 4 zile. Eu am zis «Da, normal că îl vreau». După a zis că poate se duce la Craiova, dar eu am zis «Nu cred că se duce în altă parte, că e copilul nostru».