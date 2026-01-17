Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali a vorbit la telefon cu Moruţan, pentru a-l convinge să vină la FCSB: "I-am spus ce salariu îi dau" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a vorbit la telefon cu Moruţan, pentru a-l convinge să vină la FCSB: “I-am spus ce salariu îi dau”

Gigi Becali a vorbit la telefon cu Moruţan, pentru a-l convinge să vină la FCSB: “I-am spus ce salariu îi dau”

Bogdan Stănescu Publicat: 17 ianuarie 2026, 15:16

Comentarii
Gigi Becali a vorbit la telefon cu Moruţan, pentru a-l convinge să vină la FCSB: I-am spus ce salariu îi dau

Olimpiu Moruţan, în perioada în care juca pentru FCSB / Profimedia Images

Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit că a discutat la telefon cu Olimpiu Moruţan (26 de ani) pentru ca jucătorul naţionalei să se întoarcă la FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În cele din urmă, se pare că Moruţan va semna cu Rapid. Moruţan e cotat în prezent la 2 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.

Gigi Becali i-a făcut ofertă lui Olimpiu Moruţan! El ar alege Rapidul

În prezent jucătorul lui Aris, Moruţan nu a reuşit niciun gol şi niciun assist sezonul acesta. A jucat în 12 meciuri în campionat pentru Aris, în 2 în Cupa Greciei şi în 2 în Conference League.

Becali îl vindea la sfârşitul lui august 2021 la Galatasaray, în schimbul sumei de 4.1 milioane de euro. Ulterior, Moruţan a mai jucat la Pisa şi Ankaragucu până să ajungă la Aris Salonic, ca jucător liber de contract. Formaţia elenă ar intenţiona să se despartă de el, deşi internaţionalul român are contract până în vara lui 2028.

(n.r.: Care e treaba cu Moruțan?) Eu spun cum s-a întâmplat, adevărul. M-a sunat Vulturar și m-a întrebat dacă îl vreau pe Moruțan. M-a sunat acum vreo 4 zile. Eu am zis «Da, normal că îl vreau». După a zis că poate se duce la Craiova, dar eu am zis «Nu cred că se duce în altă parte, că e copilul nostru».

Reclamă
Reclamă

Am vorbit cu Moruțan, i-am spus ce salariu pot să îi dau. Nu are rost să spun acum ce salariu puteam să îi dau, poate se duce acolo (n.r.: la Rapid) și e mai avantajos pentru el.

După care am spus să îi zică băiatului să vină la mine, ca să vorbim, să îl semnăm. Ieri am văzut că se duce la Rapid. (n.r.: Vă deranjează treaba asta?) Nu, nu mă deranjează! Fiecare om să facă ce îi place lui. El, după, strânge roadele în funcție de ce a făcut, eu nu mă supăr”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.

 

Podul locuit care a rezistat peste 800 de ani: 80 de oameni au ales să îşi facă aici o casăPodul locuit care a rezistat peste 800 de ani: 80 de oameni au ales să îşi facă aici o casă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off sezonul acesta?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Singurul oraş din România, unde localnicii nu vor mai plăti taxe și impozite locale
Observator
Singurul oraş din România, unde localnicii nu vor mai plăti taxe și impozite locale
Giovanni Becali, povești de senzație cu Ramzan Ahmatovici Kadîrov: „Avea un tigru care îl lingea pe mână! Lui Pancu i-a dat 100.000 de dolari pentru gol”
Fanatik.ro
Giovanni Becali, povești de senzație cu Ramzan Ahmatovici Kadîrov: „Avea un tigru care îl lingea pe mână! Lui Pancu i-a dat 100.000 de dolari pentru gol”
16:07
Ce s-a întâmplat în vestiarul lui Dinamo, după oferta primită de Cătălin Cîrjan. Căpitanul „câinilor” a spus totul
16:01
Farul – Hermannstadt, 17:15, LIVE SCORE. Ianis Zicu, duel cu Dorinel Munteanu
15:51
Rapid – Metaloglobus, 20:00, LIVE TEXT. Giuleştenii pot urca pe primul loc în Liga 1
15:30
VIDEOReal Madrid, pe un butoi de pulbere! Vinicius şi Bellingham, huiduiţi la scenă deschisă. Lui Perez i s-a cerut demisia
15:29
Dacia a câştigat Raliul Dakar! Victorie uriaşă pentru producătorul din România
15:28
Unirea Slobozia – UTA 1-3. Arădenii au urcat pe loc de play-off
Vezi toate știrile
1 Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale” 2 Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva” 3 Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: „Și eu l-am vrut” 4 Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FC Argeș – FCSB 1-0. Ce le-a reproșat patronul campioanei 5 Cele două mutări anunțate de Gigi Becali la FCSB, după înfrângerea cu FC Argeș: „Vor veni amândoi” 6 Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: “Va fi sfânt! Rămâne în istorie”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”