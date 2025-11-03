Gigi Becali, anunț despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB: „Varga e prietenul meu” - Antena Sport

Gigi Becali a făcut un anunț despre transferurile lui Louis Munteanu și Lindon Emerllahu la FCSB. Patronul campioanei a dat de înțeles că poartă deja discuții cu Neluțu Varga, fiind dispus să plătească suma de 5,5 milioane de euro în schimbul celor doi jucători.
Gigi Becali nu a vrut însă să ofere mai multe detalii despre cele două transferuri pe care le pune la cale. Acesta a subliniat că în perioada de transferuri din iarnă va putea să clarifice totul.
Gigi Becali, anunț despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB
De asemenea, Gigi Becali a dat de înțeles și faptul că Louis Munteanu ar cere un salariu uriaș pentru a semna cu FCSB. Atacantul și-ar dori să devină cel mai bine plătit jucător al campioanei și să câștige suma de 60.000 de euro pe lună.
Patronul campioanei se teme că în cazul în care îi va oferi lui Munteanu salariul dorit, va crea tensiuni în vestiarul roș-albaștrilor.
„Atât vă spun. Eu sunt prieten cu Nelu Varga și avem convențiile noastre. Nu putem să spunem tot ce negociem. Nu pot să spun ce am negociat. Perioadă de transferuri e în ianuarie. Sunt lucruri pe care nu le pot spune. Nu sunt genul de om care să fugă de întrebări sau să mintă, iar Nelu Varga e prietenul meu și nu pot să răspund la întrebările astea.
Emerllahu? E jucător valoros, e tânăr, jucător de perspectivă. Oricât de sincer aș fi, sunt lucruri pe care nu pot să vi le spun.
Sunt unele lucruri pe care nu le pot confirma sau infirma. Nici nu confirm, e o chestiune de loialitate față de un prieten și un partener de afaceri. Nu vreau să zic mai multe. Dacă aș spune de exemplu că e minciună, și după se adeverește, ce fac? Nu pot să spun eu că e minciună, dar nu spun. Dacă se adeverește ceva și după…
Eu vă pot spune că lucrurile nu se pot finaliza. Pot să ai înțelegere cu clubul dar să dai de o barieră cu jucătorul. Dacă de exemplu, ipotetic zic, dumneata ești patron de club și-ți cere Louis Munteanu 60.000 de euro pe lună, îi dai? Ai bani, ești în locul meu. Îi dai? Negociezi, dar dacă nu mai poți să negociezi.
Să zicem că faci gestul ăsta, în momentul acesta, ți-ai distrus toată șandramaua. Îi ai, dar după ce faci cu ceilalți jucători? E adevărat, au salarii. Nu poți să-i dai 60.000 pe lună, că după vine Bîrligea, se gândește la asta. Vine și Tănase. Și dacă nu vrea? El a zis că vrea mai mult, să aibă cei mai mulți bani, că vrea să fie numărul 1”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.
- Petrolul – Botoşani 0-0. Moldovenii pot termina turul Ligii 1 pe locul 1
- Farul – Csikszereda 3-0. Constănțenii se apropie de play-off. Ciucanii nu mai pierduseră din luna august
- Gigi Becali forțează o lovitură de proporții la FCSB: vrea să transfere doi jucători de la CFR Cluj
- Ladislau Boloni, dezvăluiri despre un blat la care a luat parte când era jucător: “Și șoferul a fost plătit”
- Decizia finală luată de Gigi Becali în privința lui Dennis Politic. Ce se va întâmpla cu jucătorul la FCSB