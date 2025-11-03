Gigi Becali, anunț despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB: „Varga e prietenul meu” - Antena Sport

Gigi Becali a făcut un anunț despre transferurile lui Louis Munteanu și Lindon Emerllahu la FCSB. Patronul campioanei a dat de înțeles că poartă deja discuții cu Neluțu Varga, fiind dispus să plătească suma de 5,5 milioane de euro în schimbul celor doi jucători.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali nu a vrut însă să ofere mai multe detalii despre cele două transferuri pe care le pune la cale. Acesta a subliniat că în perioada de transferuri din iarnă va putea să clarifice totul.

Gigi Becali, anunț despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB

De asemenea, Gigi Becali a dat de înțeles și faptul că Louis Munteanu ar cere un salariu uriaș pentru a semna cu FCSB. Atacantul și-ar dori să devină cel mai bine plătit jucător al campioanei și să câștige suma de 60.000 de euro pe lună.

Patronul campioanei se teme că în cazul în care îi va oferi lui Munteanu salariul dorit, va crea tensiuni în vestiarul roș-albaștrilor.

„Atât vă spun. Eu sunt prieten cu Nelu Varga și avem convențiile noastre. Nu putem să spunem tot ce negociem. Nu pot să spun ce am negociat. Perioadă de transferuri e în ianuarie. Sunt lucruri pe care nu le pot spune. Nu sunt genul de om care să fugă de întrebări sau să mintă, iar Nelu Varga e prietenul meu și nu pot să răspund la întrebările astea.