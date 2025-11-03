Gigi Becali forțează o lovitură de proporții la FCSB: vrea să transfere doi jucători de la CFR Cluj - Antena Sport

Gigi Becali forțează o lovitură de proporții la FCSB. Patronul campioanei se pregătește pentru perioada de mercato de iarnă și i-a pus pe listă pe Louis Munteanu (23 de ani) și pe Lindon Emerllahu (22 de ani).
Gigi Becali a anunțat deja că vrea să investească masiv pentru a-și întări echipa în iarnă. Patronul campioanei s-a declarat dispus să plătească peste cinci milioane de euro pe transferuri.
Gigi Becali forțează o lovitură de proporții la FCSB: îi vrea „la pachet” pe Louis Munteanu și pe Lindon Emerllahu
Gigi Becali nu a renunțat la Louis Munteanu, atacantul fiind o dorință mai veche a patronului campioanei. Acesta e gata să facă o nouă ofertă pentru atacantul de la CFR Cluj, de nu mai puțin de 4,5 milioane de euro.
Latifundiarul din Pipera e gata să achite încă un milion de euro pentru Lindon Emerllahu, notează gsp.ro. Întreaga afacere pusă la cale de Gigi Becali se ridică astfel la suma de 5,5 milioane de euro, patronul campioanei fiind dispus să achite 80% din sumă pe loc.
Gigi Becali se poate baza și pe relația bună pe care o are cu Neluțu Varga. Recent, patronul FCSB-ului a ajuns la o înțelegere cu rivalul de la CFR Cluj pentru a achita toate clauzele din contractul lui Daniel Bîrligea, plătindu-i 400.000 de euro.
Pe lângă cele 5,5 milioane de euro pe care CFR Cluj le-ar putea încasa de la FCSB în schimbul celor doi jucători, clujenii ar mai putea încasa și bonusuri, în funcție de evoluțiile celor doi în tricoul campioanei, în primul sezon, urmând să păstreze și bonusuri din viitoarele transferuri.
Conform sursei citate anterior, CFR Cluj nu s-ar afla în cea mai bună perioadă din punct de vedere financiar, iar Neluțu Varga a ajuns să regrete faptul că nu l-a vândut pe Louis Munteanu. Atacantul a fost dorit în vară de formații precum Rennes, Lille și Valencia, ofertele fiind cuprinde între 7 și 10 milioane de euro.
Lindon Emerllahu, noua țintă a lui Gigi Becali, e jucător de bază la CFR Cluj. Kosovarul de 22 de ani, cotat la 1,3 milioane de euro, evoluează pe postul de mijlocaș închizător și a bifat 18 meciuri în acest sezon. El a reușit să marcheze patru goluri și să ofere două pase decisive pentru clujeni, în toate competițiile.
