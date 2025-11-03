Gigi Becali forțează o lovitură de proporții la FCSB: vrea să transfere doi jucători de la CFR Cluj - Antena Sport

Gigi Becali forțează o lovitură de proporții la FCSB. Patronul campioanei se pregătește pentru perioada de mercato de iarnă și i-a pus pe listă pe Louis Munteanu (23 de ani) și pe Lindon Emerllahu (22 de ani).

Gigi Becali a anunțat deja că vrea să investească masiv pentru a-și întări echipa în iarnă. Patronul campioanei s-a declarat dispus să plătească peste cinci milioane de euro pe transferuri.

Gigi Becali forțează o lovitură de proporții la FCSB: îi vrea „la pachet” pe Louis Munteanu și pe Lindon Emerllahu

Gigi Becali nu a renunțat la Louis Munteanu, atacantul fiind o dorință mai veche a patronului campioanei. Acesta e gata să facă o nouă ofertă pentru atacantul de la CFR Cluj, de nu mai puțin de 4,5 milioane de euro.

Latifundiarul din Pipera e gata să achite încă un milion de euro pentru Lindon Emerllahu, notează gsp.ro. Întreaga afacere pusă la cale de Gigi Becali se ridică astfel la suma de 5,5 milioane de euro, patronul campioanei fiind dispus să achite 80% din sumă pe loc.

Gigi Becali se poate baza și pe relația bună pe care o are cu Neluțu Varga. Recent, patronul FCSB-ului a ajuns la o înțelegere cu rivalul de la CFR Cluj pentru a achita toate clauzele din contractul lui Daniel Bîrligea, plătindu-i 400.000 de euro.