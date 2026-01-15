Gigi Becali anunţă revenirea FCSB în Ghencea. "O să luăm titlul acolo!" - Antena Sport

Arena Naţională nu mai este pentru fotbal din mai 2026, astfel că echipele bucureştene care disputau meciurile acolo trebuie să găsească alte stadioane unde să-şi dispute partidele. Arena Națională va găzdui în luna mai a anului viitor două concerte: Metallica (13 mai) și Iron Maiden (28 mai), astfel că Gigi Becali a decis să închirieze Ghencea pentru meciurile din play-off.

În stilul caracteristic, Gigi Becali a condamnat decizia luată de politicieni, de a scoate echipele de pe Arena Naţională şi de a lăsa “dracii” pe stadion. Latifundiarul e totuşi bucuros cu revenirea îm Ghencea, acolo unde spune ca se va bucura alături de fani de un nou titlu.

„Eu le-am zis să facă plângere penală. E hotărâre de guvern în lege… meciurile au întâietate. Ce să facem… nu avem conducători. Am făcut un proiect de lege în care am obligat să aibă prioritate competițiile sportive. Mi-au respins la Comisiile de Specialitate. E greu… Drăceala e puternică. Dracul e puternic pe pământ acum. Au draci care țin cu dracii lor. Ce să fac? Dracii sunt puternici. O să jucăm pe Ghencea, acolo o să luăm titlul. Ei vor Metallica… draci, draci, draci, plin de miliarde de draci. Ei zic să fie între ei acolo, nu fotbal”, a declarat patronul FCSB-ului pentru Fanatik.ro.