Gigi Becali, apel disperat: "Bă, dar distrugeți, mă, tată, fotbalul. Terminați cu prostia!" - Antena Sport

Gigi Becali a făcut din nou apel către Răzvan Burleanu şi către Federaţia Română de Fotbal să renunţe la regula U21, pe care patronul de la FCSB o consideră falimentară.
Într-un moment în care FCSB luptă pentru calificarea în play-off, roş-albaştrii se confruntă şi cu problema jucătorului U21, mai ales că Toma, Cercel sau Stoian nu sunt neapărat pe placul latifundiarului.
Gigi Becali, apel împotriva regulii U21
„Asta e o tâmpenie (n.r regula U21). Părerea mea este că ei scad valoarea fotbalului românesc, o distrug, cu Under-ul ăsta. Pentru că noi nu putem să facem, nu putem să facem fotbal, nu putem să avem fotbal spectacol. Ei vor să le creștem noi jucători noi jucători. Creșteți bă jucători!
Eu vreau să fac spectacol, ca să vină oamenii la meciuri și să iau bani de bilete. Dă-mi tu bani din bilete, nebunule! Dă-mi bani din calificări. Ești nebun sau ați înnebunit cu toții? Spun asta din adâncul inimii. Profită de faptul că e în România. Că nu există țară cu astfel de regulă, numai România există. Că cineva, federația, vine și te obligă că este stăpân.
Federația este slujitor, federația slujește. Așa este în toată lumea asta. Chiar și la ultimele țări din Africa, federația slujește, chiar în țările dictatoriale. Federația slujește, nimeni nu face asta, ca în România
Eu mai țin la Burleanu. Mie îmi place de el. Băi, dar băi Răzvan, îți spun prietenește, tu ești băiat bun. Vezi că distrugi fotbalul cu Under-ul, măi tată. Nu mai vreau să spun altele că sunt băieți buni și Vochin, și Stoichiță.
Bă, dar distrugeți mă, tată, fotbalul. Terminați mă cu prostia, lăsați fotbalul să fie fotbal mă. Nu să impuneți voi ce vreți voi, ambițiile voastre, am pus noi regulă, nu scoatem că demonstrăm că suntem noi tari. Demonstrați că sunteți voi tari. Cât o să fiți mă tari. O să mai fiți cât?”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.
- Ce se întâmplă cu Ciprian Deac la CFR Cluj. Anunţul lui Iuliu Mureşan: “E supărat, dar e decizia lui Pancu”
- Matteo Duţu a ajuns în România! Motivul pentru care a ales-o pe Dinamo: “El m-a convins”
- “Credeam că vine cu tăvălugul, dar nu poate”. FCSB, făcută praf de un rival din Liga 1: “Cu antrenori visaţi nu ţine”
- Cătălin Cîrjan, gata să semneze un nou contract cu Dinamo, după oferta refuzată. Conducerea “câinilor” a făcut anunţul
- Lovitura dată de Oţelul, în lupta pentru play-off. Gălăţenii, acord cu jucătorul cu două titluri în Liga 1