Gigi Becali, apel disperat: "Bă, dar distrugeți, mă, tată, fotbalul. Terminați cu prostia!" - Antena Sport

Gigi Becali a făcut din nou apel către Răzvan Burleanu şi către Federaţia Română de Fotbal să renunţe la regula U21, pe care patronul de la FCSB o consideră falimentară.

Într-un moment în care FCSB luptă pentru calificarea în play-off, roş-albaştrii se confruntă şi cu problema jucătorului U21, mai ales că Toma, Cercel sau Stoian nu sunt neapărat pe placul latifundiarului.

Gigi Becali, apel împotriva regulii U21

„Asta e o tâmpenie (n.r regula U21). Părerea mea este că ei scad valoarea fotbalului românesc, o distrug, cu Under-ul ăsta. Pentru că noi nu putem să facem, nu putem să facem fotbal, nu putem să avem fotbal spectacol. Ei vor să le creștem noi jucători noi jucători. Creșteți bă jucători!

Eu vreau să fac spectacol, ca să vină oamenii la meciuri și să iau bani de bilete. Dă-mi tu bani din bilete, nebunule! Dă-mi bani din calificări. Ești nebun sau ați înnebunit cu toții? Spun asta din adâncul inimii. Profită de faptul că e în România. Că nu există țară cu astfel de regulă, numai România există. Că cineva, federația, vine și te obligă că este stăpân.

Federația este slujitor, federația slujește. Așa este în toată lumea asta. Chiar și la ultimele țări din Africa, federația slujește, chiar în țările dictatoriale. Federația slujește, nimeni nu face asta, ca în România