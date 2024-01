Gigi Becali are de ce să pregătească sărbătoarea de titlu! FCSB a stabilit un record cu care bagă frica în rivalele din Liga 1 - Antena Sport

Pentru FCSB urmează două teste importante în clasament. Jucătorii lui Charalambous sunt în faţa unei deplasări în Bănie, cu Universitatea Craiova, după care vor primi vizita campioanei en-titre Farul. Antrenorul cipriot a transmis un avertisment.

„Jucătorii au arătat de la început că şi-au dorit mult victoria. Sunt foarte fericit, dar este un drum lung. Avem nişte puncte în faţă, dar nimic nu s-a întâmplat. Trebuie să continuăm aşa! Trebuie să fim umili, să ţinem capul în pământ, pentru că drumul e lung”, a declarat Charalambous la finalul meciului.

Darius Olaru a „capturat” mingea după primul său hat-trick

Căpitanul roş-albaştrilor a reacţionat la finalul meciului FCSB – UTA, scor 4-0, din etapa a 22-a a Ligii 1. Olaru s-a „distrat” cu defensiva lui Mircea Rednic şi a înscris pe bandă rulantă.

Darius Olaru e sigur că titlul este mai aproape ca niciodată şi nu vrea să plece de la FCSB decât cu medalia de campion.

„Nu cred că one-man show. A fost un joc de echipă foarte bun, arătăm bine, meritam. Deja am luat mingea, acum să merg în vestiar să semneze colegii. Mă bucur pentru acest hat-trick, sper să nu fie ultimul. Eram pe listă şi am ales să îmi asum responsabilitatea şi să execut penalty-ul.

Să ştiţi că este un pic dificil, am făcut un antrenament pe sintetic, era mult mai bine în Turcia. Cel mai tare am resimţit frigul după ce am ieşit de la pauză. E foarte frig!

După părerea mea, am făcut şi câţiva paşi greşiţi, putea fi mai mare diferenţa. Ne bucurăm că punem puncte faţă de combatante.