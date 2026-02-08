Gigi Becali, decizie de ultim moment în privința lui Daniel Bîrligea. Ce echipă va alinia FCSB la Galați - Antena Sport

FCSB va juca duminică seară un meci crucial în ceea ce privește lupta pentru un loc în play-off. Campioana României va înfrunta Oțelul Galați, formație care luptă, de asemenea, pentru un loc în primele șase.
Daniel Bîrligea a fost lăsat pe bancă la partida cu FC Botoșani, iar Gigi Becali a luat o decizie importantă în privința atacantului român, cu doar câteva ore înaintea fluierului de start.
Daniel Bîrligea revine în primul 11 cu Oțelul
Daniel Bîrligea a fost „pedepsit” de patronul Gigi Becali pentru evoluțiile mai puțin bune din ultimele partide și a fost lăsat pe bancă de Elias Charalambous la jocul cu FC Botoșani.
Pentru disputa crucială de la Galați, finanțatorul a decis să îi dea o nouă șansă, acesta urmând să fie titular în disputa programată de la ora 20:00, anunță fanatik.ro.
- Echipa de start a FCSB-ului la Galați: Popa – Pantea, Dawa, Duarte, Radunovic – Lixandru, Baba – Miculescu, Olaru, Tănase – Bîrligea.
