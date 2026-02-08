Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali, decizie de ultim moment în privința lui Daniel Bîrligea. Ce echipă va alinia FCSB la Galați - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, decizie de ultim moment în privința lui Daniel Bîrligea. Ce echipă va alinia FCSB la Galați

Gigi Becali, decizie de ultim moment în privința lui Daniel Bîrligea. Ce echipă va alinia FCSB la Galați

Daniel Işvanca Publicat: 8 februarie 2026, 14:41

Comentarii
Gigi Becali, decizie de ultim moment în privința lui Daniel Bîrligea. Ce echipă va alinia FCSB la Galați

Daniel Bîrligea în meciul cu FC Botoșani / SPORT PICTURES

FCSB va juca duminică seară un meci crucial în ceea ce privește lupta pentru un loc în play-off. Campioana României va înfrunta Oțelul Galați, formație care luptă, de asemenea, pentru un loc în primele șase.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Bîrligea a fost lăsat pe bancă la partida cu FC Botoșani, iar Gigi Becali a luat o decizie importantă în privința atacantului român, cu doar câteva ore înaintea fluierului de start.

Daniel Bîrligea revine în primul 11 cu Oțelul

Daniel Bîrligea a fost „pedepsit” de patronul Gigi Becali pentru evoluțiile mai puțin bune din ultimele partide și a fost lăsat pe bancă de Elias Charalambous la jocul cu FC Botoșani.

Pentru disputa crucială de la Galați, finanțatorul a decis să îi dea o nouă șansă, acesta urmând să fie titular în disputa programată de la ora 20:00, anunță fanatik.ro.

  • Echipa de start a FCSB-ului la Galați: Popa – Pantea, Dawa, Duarte, Radunovic – Lixandru, Baba – Miculescu, Olaru, Tănase – Bîrligea.
Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reuşesc FCSB şi CFR Cluj să prindă in extremis play-off-ul?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Aurul verde" al României, crescut în laborator: deja folosit în creme, ar putea revoluționa și agricultura
Observator
"Aurul verde" al României, crescut în laborator: deja folosit în creme, ar putea revoluționa și agricultura
Daniel Bîrligea, decizie surpriză de ultimă oră. Cum arată primul 11 al FCSB la meciul cu Oțelul. Exclusiv
Fanatik.ro
Daniel Bîrligea, decizie surpriză de ultimă oră. Cum arată primul 11 al FCSB la meciul cu Oțelul. Exclusiv
15:23
CFR Cluj, comunicat dur după derapajul lui Cristiano Bergodi din Gruia: „Gestul său a lezat un întreg club”
15:10
VIDEOARGINT pentru Bernadette Szocs la Europe Top 16 Cup, după 0-3 în finala cu Sabine Winter
15:01
Răzvan Lucescu și-a aflat pedeapsa! Câte etape de suspendare a primit după ce a fost eliminat în Lyon – PAOK
14:35
FotoReacţia americanilor după ce Lindsay Vonn a urlat de durere, înainte să fie luată cu elicopterul spre spital
14:15
Hansi Flick, gata să ia o decizie radicală la Bacelona! Cum influențează alegerile pentru funcția de președinte
13:48
Super-meciuri pentru români în cele mai tari campionate! Cristi Chivu joacă la Sassuolo. Dueluri tari în Anglia și Franța
Vezi toate știrile
1 Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci” 2 “Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie 3 Mircea Lucescu a rostit numele pe care l-ar lăsa în locul său pe banca României: “Imediat mă retrag pentru el” 4 FCSB a bătut palma pentru transferul jucătorului în afară! Va încasa dublu față de cât a costat 5 Andrei Cordea s-a dus la Dan Nistor, chiar în timpul interviului dat după scandalul uriaş. Ce s-a întâmplat 6 “Nu pot să reproduc” Dan Nistor l-a făcut praf pe Andrei Cordea, după bătaia din CFR Cluj – U Cluj 3-2: “Să creadă că e ca el”
Citește și
Cele mai citite
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”