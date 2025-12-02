Gigi Becali, declaraţie controversată despre religia lui Dennis Politic: "Vreau să-l fac om adevărat" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali, declaraţie controversată despre religia lui Dennis Politic: “Vreau să-l fac om adevărat”

Radu Constantin Publicat: 2 decembrie 2025, 9:23 / Actualizat: 2 decembrie 2025, 10:47

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia

Gigi Becali era decis să renunţe la Dennis Politic, dar planul lui s-a schimbat. Latifundiarul crede că fotbalistul poate să-şi revină cu evoluţii bune. La Dinamo, el a avut o evoluţie apreciată, dar la FCSB încă nu a confirmat.

Patronul celor de la FCSB spune că a găsit soluţia ca Dennis Politic să devină fotblalist de bază.

„Eu cred în Politic și cred că va exploda și își va reveni. De ce cred? Nu poate cineva să-ți ia viteza și explozia. El este foarte cuminte și cu bun simț, eu l-am cunoscut. Trebuie să joace două-trei meciuri bune, să capete puțin tupeu, iar apoi cred că va fi cel pe care l-am vrut.

Îi trebuie un meci mare și să vedem, poate-l botez, că el e sectar, și să-l botez ortodox. O să-i propun eu în ianuarie, când vine Boboteaza, nu știu dacă vrea. O să-i zic:«Băi, Politic, tată… haide, măi, Dennis, măi, să te fac om adevărat, cu viață în tine. Să te fac ortodox, să te botez»”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.

 

Citește și:
