Dennis Politic, reacţie fermă după ce a marcat pentru FCSB. Ce a spus când a fost întrebat despre Dinamo - Antena Sport

Dennis Politic a oferit o reacţie fermă duoă ce a marcat în remiza FCSB-ului cu Hermannstadt, scor 3-3, din etapa a 16-a din Liga 1. Mijlocaşul a transmis că roş-albaştrii ar fi meritat mai mult din meciul de la Sibiu, subliniind că nu s-a aşteptat ca Daniel Bîrligea să fie eliminat pentru proteste în minutul 81.
Dennis Politic a fost întrebat şi despre fosta sa echipă, Dinamo. El a dezvăluit că în continuare urmăreşte partidele “câinilor”, însă nu îl încearcă niciun sentiment aparte.
Dennis Politic, reacţie fermă după ce a marcat în Hermannstadt – FCSB 3-3
De asemenea, Dennis Politic a fost întrebat şi despre ce nu se leagă la FCSB. El a oferit un răspuns categoric şi a subliniat că cei din conducerea clubului pot explica acest lucru.
“Vă dați seama că aud și eu chestiile astea (n.r. faptul că Dinamo a fost câștigată cu acest schimb). Încerc să nu le pun la suflet. Îmi văd doar de treaba mea, să dau totul la fiecare antrenament și să rămân sănătos.
Atâta timp cât sunt pe teren, încerc să demonstrez. (n.r. vrei să demonstrezi că ești cel câștigat?) Am luat decizia bună, nu regret absolut deloc. Nu îmi place să trăiesc cu regrete, în general, în viață. Fac tot ce ține de mine, iar ce nu pot controla nu e treaba mea.
Atât am de spus. Urmăresc meciurile din Superligă, inclusiv pe cele ale lui Dinamo. (n.r. dacă îl încearcă ceva anume?) M-am uitat, dar nu mă încearcă nimic. Eu sunt aici, îmi doresc binele FCSB-ului și al meu.
Personal cred că meritam mai mult din acest meci. Aveam mare încredere că vom câștiga, voiam cele trei puncte. Am avut șansa să închidem jocul, mă bucur că am intrat și am marcat. Nu știu ce va urma, dar un gol înseamnă o bucurie. Fiecare gol este o bucurie și înseamnă și un punct pentru echipă.
În echipa asta avem mulți jucători polivalenți. De multe ori suntem nevoiți să improvizăm. Nu ne așteptam la eliminarea lui Bîrligea, dar așa a fost să fie. Important e să dăm 100% pe poziția pe care suntem.
Nu sunt în măsură să spun ce nu se leagă. Eu îmi fac partea cât de bine pot și încerc să-mi ajut echipa. Oamenii din conducere pot explica mai bine“, a declarat Dennis Politic, după Hermannstadt – FCSB 3-3.
Dennis Politic a reuşit să o “salveze” pe FCSB în meciul cu Hermannstadt. El a marcat golul egalizator în minutul 90+3, cu un ;ut puternic din interiorul careului, la opt minute după ce a fost trimis în teren în locul lui David Miculescu.
