Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dennis Politic, reacţie fermă după ce a marcat pentru FCSB. Ce a spus când a fost întrebat despre Dinamo - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dennis Politic, reacţie fermă după ce a marcat pentru FCSB. Ce a spus când a fost întrebat despre Dinamo

Dennis Politic, reacţie fermă după ce a marcat pentru FCSB. Ce a spus când a fost întrebat despre Dinamo

Publicat: 10 noiembrie 2025, 8:31

Comentarii
Dennis Politic, reacţie fermă după ce a marcat pentru FCSB. Ce a spus când a fost întrebat despre Dinamo

Dennis Politic, bucurie după golul marcat în Hermannstadt - FCSB 3-3/ Sport Pictures

Dennis Politic a oferit o reacţie fermă duoă ce a marcat în remiza FCSB-ului cu Hermannstadt, scor 3-3, din etapa a 16-a din Liga 1. Mijlocaşul a transmis că roş-albaştrii ar fi meritat mai mult din meciul de la Sibiu, subliniind că nu s-a aşteptat ca Daniel Bîrligea să fie eliminat pentru proteste în minutul 81.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dennis Politic a fost întrebat şi despre fosta sa echipă, Dinamo. El a dezvăluit că în continuare urmăreşte partidele “câinilor”, însă nu îl încearcă niciun sentiment aparte.

Dennis Politic, reacţie fermă după ce a marcat în Hermannstadt – FCSB 3-3

De asemenea, Dennis Politic a fost întrebat şi despre ce nu se leagă la FCSB. El a oferit un răspuns categoric şi a subliniat că cei din conducerea clubului pot explica acest lucru.

Vă dați seama că aud și eu chestiile astea (n.r. faptul că Dinamo a fost câștigată cu acest schimb). Încerc să nu le pun la suflet. Îmi văd doar de treaba mea, să dau totul la fiecare antrenament și să rămân sănătos.

Atâta timp cât sunt pe teren, încerc să demonstrez. (n.r. vrei să demonstrezi că ești cel câștigat?) Am luat decizia bună, nu regret absolut deloc. Nu îmi place să trăiesc cu regrete, în general, în viață. Fac tot ce ține de mine, iar ce nu pot controla nu e treaba mea.

Reclamă
Reclamă

Atât am de spus. Urmăresc meciurile din Superligă, inclusiv pe cele ale lui Dinamo. (n.r. dacă îl încearcă ceva anume?) M-am uitat, dar nu mă încearcă nimic. Eu sunt aici, îmi doresc binele FCSB-ului și al meu.

Personal cred că meritam mai mult din acest meci. Aveam mare încredere că vom câștiga, voiam cele trei puncte. Am avut șansa să închidem jocul, mă bucur că am intrat și am marcat. Nu știu ce va urma, dar un gol înseamnă o bucurie. Fiecare gol este o bucurie și înseamnă și un punct pentru echipă.

În echipa asta avem mulți jucători polivalenți. De multe ori suntem nevoiți să improvizăm. Nu ne așteptam la eliminarea lui Bîrligea, dar așa a fost să fie. Important e să dăm 100% pe poziția pe care suntem.

Tânărul care a provocat tragedia din Dolj ar fi stat pe telefon. Era fotbalist şi mergea la meciTânărul care a provocat tragedia din Dolj ar fi stat pe telefon. Era fotbalist şi mergea la meci
Reclamă

Nu sunt în măsură să spun ce nu se leagă. Eu îmi fac partea cât de bine pot și încerc să-mi ajut echipa. Oamenii din conducere pot explica mai bine“, a declarat Dennis Politic, după Hermannstadt – FCSB 3-3.

Dennis Politic a reuşit să o “salveze” pe FCSB în meciul cu Hermannstadt. El a marcat golul egalizator în minutul 90+3, cu un ;ut puternic din interiorul careului, la opt minute după ce a fost trimis în teren în locul lui David Miculescu.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi meritat Alex Dobre convocarea la naţională pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Destinaţie exotică pentru români, de Revelion. Cât costă o noapte în apartamentul Angelinei Jolie
Observator
Destinaţie exotică pentru români, de Revelion. Cât costă o noapte în apartamentul Angelinei Jolie
Charalambous şi Pintilii şi-au dat demisia de la FCSB! Gigi Becali a reacţionat imediat: „Asta le-am zis!” Patronul pregăteşte o nouă revoluţie la echipă
Fanatik.ro
Charalambous şi Pintilii şi-au dat demisia de la FCSB! Gigi Becali a reacţionat imediat: „Asta le-am zis!” Patronul pregăteşte o nouă revoluţie la echipă
8:28
Elias Charalambous şi Mihai Pintilii “şi-au dat demisia”. Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt – FCSB 3-3
0:45
VideoJose Mourinho a mers “glonţ” la arbitri după Benfica – Casa Pia! “The Special One”, ţinut de staff
0:22
Presa din Italia a reacționat imediat, după ce Cristi Chivu a dus-o pe Inter pe primul loc: „Arată solid”
0:12
VideoMomente uluitoare! Jose Mourinho, un car de nervi. La scurt timp, jucătorul lui şi-a dat un autogol rar
23:59 9 nov.
VIDEOBenfica – Casa Pia 2-2. Echipa lui Jose Mourinho, egalată în prelungiri! “The Special One”, un car de nervi
23:41 9 nov.
Inter – Lazio 2-0. Echipa lui Cristi Chivu a urcat pe primul loc în Serie A
Vezi toate știrile
1 “Trebuia să mă duc pe condiţiile lui?” Reacţia lui Louis Munteanu, după ce Becali a spus ce salariu i-a cerut 2 Momente horror în prima ligă! Jucător înjunghiat în gât, imediat după ce echipa lui a egalat 3 Hermannstadt – FCSB 3-3. Şi-au făcut viaţa grea: nervi şi greşeli! Cu Bîrligea eliminat, sibienii au fost gata să dea lovitura 4 Motivul incredibil pentru care Elena Rybakina a refuzat poza oficială după ce a câştigat Turneul Campioanelor 5 FCSB nu renunță! Roș-albaștrii apelează la NATO și CEDO după ce apelul privind marca Steaua a fost respins 6 Arbitrul Radu Petrescu, făcut praf de Becali: “Îţi dai seama ce bagabont? Să o pună pe Demetrescu, fata aia”
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România