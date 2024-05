Gigi Becali, mesaj tranşant pentru Louis Munteanu: "Întrebaţi-l: 'Vrea în Liga Campionilor sau în Giuleşti?'" - Antena Sport

„De la 700.000 am urcat la un milion, am spus că poate urc la 1,2 milioane. Ei au cerut 1,5 milioane, am spus că dau maximum 1,2 milioane. Este vorba și despre salariul jucătorului, care este foarte mare. I-a făcut și Fiorentina ofertă. E adevărat că vreau să-l iau, dar trebuie să negociezi. Mai mult de 1,2 milioane nu dau!

Mai are și alte oferte, e un fel de licitație de care nu vreau. Că mai vorbește și cu altcineva… nu știu cu cine, probabil în România. Gică a zis că dacă nu e sumă mare se înscrie și el, Șucu a zis că-l vrea și el.

Întrebați-l pe jucător: vrea în Liga Campionilor sau în Giulești? Rămâne de văzut, pretențiile sunt mari. Și ca salariu cere mult. Iar 1,5 milioane nu dau! Maximum 1,2 milioane, că mai are un an de contract.

Jucătorul să-și vadă interesul, nu ne luăm doar după impresari. Ții cont, negociezi, dar până la urmă o să iau legătura direct cu el: «Bă, ce vrei?Unde vrei să joci?». Până la urmă, să-l ia ei și gata, 1,5 milioane nu dau!„, a mai spus Becali la Palat.

Gigi Becali, detalii explozive despre negocierile pentru Louis Munteanu

„Achiziție definitivă, normal, dar aici e vorba că și jucătorul are salariul mare. Sunt niște lucruri de pus în balanță. Nu poți să îi dai așa. Ei (n.r. – Fiorentina) au făcut și ei ofertă (n.r. – de prelungire). Dar jucătorul vrea să joace. Dar trebuie să îi dai oferta pe care o fac ei și e cam mare oferta. Se ajunge la vreo 30.000 de euro pe lună.

La al 3-lea, al 4-lea an ajungi pe la 40.000 de euro și e mult. Dacă ei scad și la salariu să ajungă la un 20.000 de euro pe lună, aș da. Și să crească în 5 ani. El a zis că o să comunice 1 milion, dar au cerut 1,5. Mai negociem. Până la 1,2 aș da. Eu 1,5 milioane nu dau. Poate un milion trei sute să dau, să fiu indulgent. Dar 1,5 milioane nu. La salariu i-aș da cam 20.000 de euro în primă fază. Și în 5 ani de contract ar crește câte 2-3 mii de euro, până pe la 25.000 de euro. Nu poți să arunci cu banii chiar așa. Nu e încă momentul în România. Va veni, dar nu acum. (n.r. – Când vă dă răspunsul?) Cică se mai duce și în altă parte, că mai are ofertă și din altă parte. Eu cred că se duce să îl păcălească pe Șucu”, a declarat Gigi Becali la fanatik.ro. Alexandru Chipciu, la FCSB! Anunţ de ultimă oră făcut de Gigi Becali Alexandru Chipciu, la FCSB este o variantă care prinde contur! Gigi Becali susţine că ia în calcul revenirea spectaculoasă a jucătorului care împlineşte 35 de ani pe 18 mai, care ar aduce un plus de experienţă în primul 11 al campioanei. Chipciu e cotat la 500.000 de euro şi a marcat 6 goluri în cele 39 de meciuri adunate în toate competiţiile pentru U Cluj, în această stagiune. El şi-a trecut în cont şi patru pase decisive. Becali anunţă că preferă acum revenirea lui Chipciu în faţa transferului lui Marius Ştefănescu. „Este posibil să vină Chipciu pentru postul de fundaș dreapta. El este un jucător de experiență, am nevoie de astfel de fotbaliști. Tot ce fac acum, supun adevărului. O să vedem și cu Ștefănescu, nu este o prioritate a noastră”, a spus Gigi Becali. Chipciu este aşteptat la FCSB cu braţele deschise şi de către Meme Stoica, cel cu care nu a vorbit o perioadă lungă de timp, după ce Chipciu a ales-o pe CFR Cluj, în 2020, când a fost dorit şi la FCSB. „I-am făcut ofertă lui Alex Chipciu anul trecut și a ales Universitatea Cluj. Pentru mine a fost tot timpul un jucător extrem de important. M-a durut sufletul că s-a dus la CFR (n.r – în 2020). D-aia n-am vorbit o perioadă foarte lungă. Eu îl îndrumasem să meargă în Turcia, dar, până la urmă, am înțeles. E viața lui în joc, nu a mea. Acum nu are cum să fie în atenția mea (n.r – pentru un transfer) pentru că este sub contract cu un alt club și nu pot să discut despre jucători care sunt sub contract decât în ultimele șase luni, iar el nu este în ultimele șase luni”, spunea Meme Stoica, recent, citat de orangesport.ro. Reclamă

