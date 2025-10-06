Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali, după FCSB - Craiova 1-0: "Rădoi vine cu Rolls Royce la antrenamente, Charalambous are o KIA de la club" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, după FCSB – Craiova 1-0: “Rădoi vine cu Rolls Royce la antrenamente, Charalambous are o KIA de la club”

Gigi Becali, după FCSB – Craiova 1-0: “Rădoi vine cu Rolls Royce la antrenamente, Charalambous are o KIA de la club”

Publicat: 6 octombrie 2025, 12:54

Comentarii
Gigi Becali, după FCSB – Craiova 1-0: Rădoi vine cu Rolls Royce la antrenamente, Charalambous are o KIA de la club

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă - Profimedia Images

Gigi Becali a oferit noi declaraţii savuroase după FCSB – Universitatea Craiova 1-0, vorbind despre relaţia pe care o are Mihai Rotaru cu Mirel Rădoi. Patronul roş-albaştrilor a făcut referire şi la situaţia financiară a finului său.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rădoi merge la antrenamentele Craiovei cu un bolid în valoare de 600.000 de euro, un Rols Royce, în timp ce Elias Charalambous a primit o KIA de la club.

Gigi Becali: “Rădoi vine cu Rolls Royce la antrenamente”

“El ştie ceva tehnic, fizic. Mirel e prieten cu Rotaru, Rotaru chiar dacă să zicem că nu-şi permite, că antrenorul are Rolls Royce, e greu să-i zici tu ceva. Dacă Şumi vine la mine antrenor, şi vine la antrenament cu Rolls Royce, mi-e frică să-i zic ceva.

Charalambous are KIA. I-am dat de la club. Eu aşa le-am zis, că n-au voie cu maşini scumpe, vă încredeţi în faţa mea”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

Gigi Becali a specificat şi care sunt jucătorii de la Craiova şi Rapid de care se teme. Este vorba de Ştefan Baiaram şi Alexandru Dobre.

Reclamă
Reclamă

“M-am gândit…ştiu că e hoţ Mirel. M-am gâdnit că o să-l bage în minutul 50-60, să fim obosiţi şi să ne spulbere. Cred că e puţin epuizat Baiaram. Nu e supărăcios ca Louis Munteanu, ăla dacă nu-l bagi, face scandal. Baiaram e cuminte.

Doar de Baiaram mi-era frică. La Rapid are valoare doar Dobre, ţine toată echipa. Dacă-l dau afară, se duc pe locul 5-6. Dar la Craiova mai e altul? Doar de el mi-e frică, destabilizează. E treaba lui Mirel, el ştie. Ştie el Mirel ceva, nu e fraier, nu e duşmănos, nu e ranchiunos să ţină duşmănie pe jucător”, a mai spus Becali.

Cum a păcălit un român din Italia contorul electric aproape un deceniu. S-a trezit cu o factură de 27.000 €Cum a păcălit un român din Italia contorul electric aproape un deceniu. S-a trezit cu o factură de 27.000 €
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici
Observator
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici
Gigi Becali râde de olteni: “Mirel Rădoi știe mai bine ca stăpânul! De aia taie și spânzură la Universitatea Craiova” Comparația cu FCSB: „Dacă aș avea și eu unul așa…”
Fanatik.ro
Gigi Becali râde de olteni: “Mirel Rădoi știe mai bine ca stăpânul! De aia taie și spânzură la Universitatea Craiova” Comparația cu FCSB: „Dacă aș avea și eu unul așa…”
14:53
Ce a văzut Gigi Becali pe Tik Tok de a decis să renunţe la cont: “Du-te bă de-aici”
14:29
Adrian Mutu a lăudat un jucător de la FCSB după victoria cu Universitatea Craiova: “Are un caracter bun”
13:41
EXCLUSIVIanis Hagi resimte presiunea înainte de România – Austria: “Se va simţi lipsa jucătorilor care nu se află aici”
13:39
Adrian Porumboiu, analiză dură pentru prestaţia lui Istvan Kovacs: “Stânjenitoare…”
13:37
Gigi Becali, replică devastatoare pentru Sorin Cârţu după fazele controversate din FCSB – Craiova: “Penibilitate”
13:30
Rodri, OUT de la naţională după ce s-a accidentat. Noi probleme pentru fostul Balon de Aur
Vezi toate știrile
1 Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor 2 Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby! 3 Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă” 4 Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu 5 “Suntem legaţi”. Sorin Cârţu, discurs furibund după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB: “E incredibil, nu mai înţeleg!” 6 FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Succes uriaș pentru campioana României
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”
După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”