Gigi Becali, după FCSB - Craiova 1-0: "Rădoi vine cu Rolls Royce la antrenamente, Charalambous are o KIA de la club" - Antena Sport

Gigi Becali a oferit noi declaraţii savuroase după FCSB – Universitatea Craiova 1-0, vorbind despre relaţia pe care o are Mihai Rotaru cu Mirel Rădoi. Patronul roş-albaştrilor a făcut referire şi la situaţia financiară a finului său.

Rădoi merge la antrenamentele Craiovei cu un bolid în valoare de 600.000 de euro, un Rols Royce, în timp ce Elias Charalambous a primit o KIA de la club.

Gigi Becali: “Rădoi vine cu Rolls Royce la antrenamente”

“El ştie ceva tehnic, fizic. Mirel e prieten cu Rotaru, Rotaru chiar dacă să zicem că nu-şi permite, că antrenorul are Rolls Royce, e greu să-i zici tu ceva. Dacă Şumi vine la mine antrenor, şi vine la antrenament cu Rolls Royce, mi-e frică să-i zic ceva.

Charalambous are KIA. I-am dat de la club. Eu aşa le-am zis, că n-au voie cu maşini scumpe, vă încredeţi în faţa mea”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

Gigi Becali a specificat şi care sunt jucătorii de la Craiova şi Rapid de care se teme. Este vorba de Ştefan Baiaram şi Alexandru Dobre.