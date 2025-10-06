Gigi Becali, după FCSB - Craiova 1-0: "Rădoi vine cu Rolls Royce la antrenamente, Charalambous are o KIA de la club" - Antena Sport

Gigi Becali a oferit noi declaraţii savuroase după FCSB – Universitatea Craiova 1-0, vorbind despre relaţia pe care o are Mihai Rotaru cu Mirel Rădoi. Patronul roş-albaştrilor a făcut referire şi la situaţia financiară a finului său.
Rădoi merge la antrenamentele Craiovei cu un bolid în valoare de 600.000 de euro, un Rols Royce, în timp ce Elias Charalambous a primit o KIA de la club.
Gigi Becali: “Rădoi vine cu Rolls Royce la antrenamente”
“El ştie ceva tehnic, fizic. Mirel e prieten cu Rotaru, Rotaru chiar dacă să zicem că nu-şi permite, că antrenorul are Rolls Royce, e greu să-i zici tu ceva. Dacă Şumi vine la mine antrenor, şi vine la antrenament cu Rolls Royce, mi-e frică să-i zic ceva.
Charalambous are KIA. I-am dat de la club. Eu aşa le-am zis, că n-au voie cu maşini scumpe, vă încredeţi în faţa mea”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.
Gigi Becali a specificat şi care sunt jucătorii de la Craiova şi Rapid de care se teme. Este vorba de Ştefan Baiaram şi Alexandru Dobre.
“M-am gândit…ştiu că e hoţ Mirel. M-am gâdnit că o să-l bage în minutul 50-60, să fim obosiţi şi să ne spulbere. Cred că e puţin epuizat Baiaram. Nu e supărăcios ca Louis Munteanu, ăla dacă nu-l bagi, face scandal. Baiaram e cuminte.
Doar de Baiaram mi-era frică. La Rapid are valoare doar Dobre, ţine toată echipa. Dacă-l dau afară, se duc pe locul 5-6. Dar la Craiova mai e altul? Doar de el mi-e frică, destabilizează. E treaba lui Mirel, el ştie. Ştie el Mirel ceva, nu e fraier, nu e duşmănos, nu e ranchiunos să ţină duşmănie pe jucător”, a mai spus Becali.
