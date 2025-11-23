Mihai Stoica știe cum își poate reveni FCSB în Liga 1: „Am câștigat două campionate” - Antena Sport

FCSB a remizat pe Arena Națională contra celor de la Petrolul Ploiești, scor 1-1, iar lupta pentru prezența în play-off pare să fie din ce în ce mai dificilă pentru campioana României.

Mihai Stoica a încercat să găsească explicații pentru forma slabă a roș-albaștrilor și a venit cu o soluție pentru ca echipa să își revină și să joace ca în ultimele două sezoane.

Mihai Stoica: „Eu am altă filosofie despre fotbal”

FCSB este departe de echipa care domina competiția internă în ultimele două sezoane, iar rezultatele nu sunt deloc de partea roș-albaștrilor, care tremură pentru prezența în play-off la finalul sezonului regulat.

Mihai Stoica a vorbit despre situația actuală a campioanei României și a transmis care ar fi soluția pentru ca echipa să își revină la forma din ultimii doi ani.

„Aici sunt opinii diferite. Fotbalul pe care îl văd eu e cu doi mijlocași, care pot să fie și doi număr 6. Eu vorbesc prin prisma echipelor la care am fost și la care am avut rezultate. Am avut Rădoi – Paraschiv, Bourceanu – Pintilii, Lixandru – Șut. Cu Șut și Lixandru am câștigat două campionate, ne-am calificat în Europa League.