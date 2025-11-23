FCSB, analizată de sârbi înaintea meciului cu Steaua Roșie Belgrad. Ce detaliu au remarcat - Antena Sport

FCSB a fost analizată în presa din Serbia înaintea confruntării cu Steaua Roșie Belgrad. Partida din etapa a cincea a grupei de Europa League se va disputa joi, de la ora 22:00, la Belgrad.
Sârbii au reacționat după ce FCSB a făcut un nou pas greșit în Liga 1. Campioana, care are nevoie de puncte pentru a se apropia de play-off, a remizat pe teren propriu cu Petrolul, scor 1-1, în etapa a 17-a din Liga 1.
FCSB, analizată de sârbi înaintea meciului cu Steaua Roșie Belgrad
Sârbii au transmis că FCSB traversează o adevărată criză în campionat, înaintea confruntării cu Steaua Roșie. Roș-albaștrii ocupă locul 10, cu 21 de puncte, fiind la patru puncte distanță de ocupanta locului șase, Farul, care se va duela cu Oțelul în această etapă.
Totodată, sârbii au evidențiat faptul că Steaua Roșie Belgrad are un palmares pozitiv în ceea ce privește partidele cu FCSB. Cele două echipe s-au întâlnit ultima dată în 2011, într-un meci amical încheiat la egalitate, scor 0-0.
„Românii sunt în criză! FCSB face un egal înaintea meciului cu Steaua Roșie Belgrad.
Tradiția este de partea campioanei Serbiei. Steaua Roșie va primi FCSB în runda a cincea a Europa League, iar istoricul duelurilor arată clar că roș-albii au un palmares extrem de reușit împotriva echipelor din România.
Până în prezent, Steaua Roșie a jucat șase meciuri și au obținut cinci victorii, cu o singură remiză, ceea ce crește și mai mult așteptările pentru noua provocare europeană”, a notat jurnaliștii sârbi înainte de Steaua Roșie – FCSB.
FCSB are doar trei puncte, după patru meciuri jucate în grupa de Europa League. Campioana a învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles, iar ulterior a pierdut cu Young Boys (0-2), Bologna (1-2) și Basel (1-3). De cealaltă parte, Steaua Roșie Belgrad are patru puncte, obținute după victoria cu Lille și remiza cu Celtic.
