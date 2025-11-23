FCSB, analizată de sârbi înaintea meciului cu Steaua Roșie Belgrad. Ce detaliu au remarcat - Antena Sport

FCSB a fost analizată în presa din Serbia înaintea confruntării cu Steaua Roșie Belgrad. Partida din etapa a cincea a grupei de Europa League se va disputa joi, de la ora 22:00, la Belgrad.

Sârbii au reacționat după ce FCSB a făcut un nou pas greșit în Liga 1. Campioana, care are nevoie de puncte pentru a se apropia de play-off, a remizat pe teren propriu cu Petrolul, scor 1-1, în etapa a 17-a din Liga 1.

FCSB, analizată de sârbi înaintea meciului cu Steaua Roșie Belgrad

Sârbii au transmis că FCSB traversează o adevărată criză în campionat, înaintea confruntării cu Steaua Roșie. Roș-albaștrii ocupă locul 10, cu 21 de puncte, fiind la patru puncte distanță de ocupanta locului șase, Farul, care se va duela cu Oțelul în această etapă.

Totodată, sârbii au evidențiat faptul că Steaua Roșie Belgrad are un palmares pozitiv în ceea ce privește partidele cu FCSB. Cele două echipe s-au întâlnit ultima dată în 2011, într-un meci amical încheiat la egalitate, scor 0-0.

„Românii sunt în criză! FCSB face un egal înaintea meciului cu Steaua Roșie Belgrad.