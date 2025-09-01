Gigi Becali i-a răspuns lui Cristi Balaj după ce preşedintele lui CFR Cluj i-a propus un jucător la FCSB! - Antena Sport

Cristi Balaj i-a propus lui Gigi Becali un fundaş central, în condiţiile în care patronul FCSB-ului a anunţat că vrea să transfere un jucător în acel compartiment.

Balaj i l-a propus pe Bolgado, dar Gigi Becali a început să râdă, dând de înţeles că nu se pune problema unui astfel de transfer.

Gigi Becali a început să râdă când a fost întrebat de Bolgado!

“Fundaş central iau 100%. (n.r: Balaj vi l-a propus pe Bolgado) Nu ştiu, să vorbesc. Cât cere, 4 milioane jumate? (n.r: râde). Dacă îl lasă cu 3 milioane, îl iau (n.r: râde). Dacă mi-l propune pe Bolgado… Eu nu-l ştiu pe Bolgado?”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.

Brazilianul pe care Balaj i l-a propus lui Gigi Becali, Leo Bolgado, are 27 de ani şi o cotă de 1,8 milioane de euro. El a ajuns la CFR Cluj în vara anului trecut de la formaţia portugheză Leixoes, în schimbul sumei de 500.000 de euro.

Evoluțiile inconstante ale lui Mihai Popescu l-au convins pe Gigi Becali să aducă un nou fundaș central la FCSB. După remiza obținută de campioana României în Gruia, acesta a transmis că le dă temă celor din staff-ul tehnic pentru găsirea unui om pentru compartimentul defensiv.