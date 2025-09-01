Gigi Becali i-a răspuns lui Cristi Balaj după ce preşedintele lui CFR Cluj i-a propus un jucător la FCSB! - Antena Sport

Cristi Balaj i-a propus lui Gigi Becali un fundaş central, în condiţiile în care patronul FCSB-ului a anunţat că vrea să transfere un jucător în acel compartiment.
Balaj i l-a propus pe Bolgado, dar Gigi Becali a început să râdă, dând de înţeles că nu se pune problema unui astfel de transfer.
Gigi Becali a început să râdă când a fost întrebat de Bolgado!
“Fundaş central iau 100%. (n.r: Balaj vi l-a propus pe Bolgado) Nu ştiu, să vorbesc. Cât cere, 4 milioane jumate? (n.r: râde). Dacă îl lasă cu 3 milioane, îl iau (n.r: râde). Dacă mi-l propune pe Bolgado… Eu nu-l ştiu pe Bolgado?”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.
Brazilianul pe care Balaj i l-a propus lui Gigi Becali, Leo Bolgado, are 27 de ani şi o cotă de 1,8 milioane de euro. El a ajuns la CFR Cluj în vara anului trecut de la formaţia portugheză Leixoes, în schimbul sumei de 500.000 de euro.
Evoluțiile inconstante ale lui Mihai Popescu l-au convins pe Gigi Becali să aducă un nou fundaș central la FCSB. După remiza obținută de campioana României în Gruia, acesta a transmis că le dă temă celor din staff-ul tehnic pentru găsirea unui om pentru compartimentul defensiv.
Cristi Balaj preciza că, în trecut, Gigi Becali a dorit să îl transfere pe Leo Bolgado. Bolgdado a evoluat în 4 partide în Liga 1 în acest sezon, având o medie a notelor de numai 5.8, potrivit flashscore.ro. El a evoluat şi în Supercupa României, pierdută de CFR Cluj cu FCSB.
Sezonul trecut, Bolgado a evoluat în 35 de partide în campionat, marcând 4 goluri şi reuşind un assist. În afară de Leixoes, echipă aflată în a doua ligă portugheză, Bolgado a mai evoluat la Casa Pia, formaţie din Liga Portugal. Liga Portugal este transmisă în România exclusiv în AntenaPLAY.