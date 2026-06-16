Gigi Becali îl transferă pe Joao Paulo pe o sumă uriaşă: “Imediat îl dau”

Joao Paulo a avut o evoluţie bună contra Spaniei şi a avut un rol important în remiza reuşită de Capul Verde, scor 0-0.

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Fotbalistul celor de la FCSB, care a intrat în teren în minutul 76 în locul lui Sidny Lopes Cabral, a fost trimis în banda stângă a apărării și a primit o misiune infernală, aceea de a se apăra la Lamine Yamal. Joao Paulo s-a descurcat foarte bine, iar Gigi Becali se gândeşte deja că face o afacere bună dacă îl vinde şi i-a stabilit deja preţul de transfer.

”Nu m-am uitat la meci aseară. A jucat fundaș stânga și nu a trecut Yamal de el? Bravo lui, mă bucur. El are clauză de reziliere de 5.000.00 de euro. Să dea cineva pe el atât și imediat îl dau”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.

Ce notă a luat Joao Paulo

Pentru prestația sa în fața starului de la Barcelona, Paulo a primit nota 6,3 di partea specialiștilor de la flashscore.com, în timp ce cei de la sofascore.com i-au dat 6,8. Fotbalistu de la FCSB a fost considerat unul dintre cei mai buni jucători ai insularilor de altele site-uri.