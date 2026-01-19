Gigi Becali, în faţa unei decizii radicale: "Scăpaţi de mine!" - Antena Sport

Gigi Becali nu stă la discuţii şi anunţă că în cazul în care FCSB va rata play-off-ul în acest sezon, va renunţa la apariţiile publice legate de fotbal.

Situaţia în care se află campioana nu e deloc de invidiat, după eşecul neaşteptat de la Mioveni, 0-1 cu FC Argeş, venit în primul meci oficial din 2026. FCSB e pe 9, la 4 puncte de UTA, echipa de pe 6, ultima poziţie care duce în play-off.

Gigi Becali, pregătit să ia o decizie radicală

“O să câștigăm cu Dinamo Zagreb și o să luăm și campionatul. Nu vă fac pe plac decât când sunt mort definitiv și nu mai am nicio șansă. Dacă nu intru în play-off, gata, la revedere, scăpați de mine, stați lejer la meciuri!”, a spus Becali, citat de digisport.ro.

Problema celor de la FCSB nu e doar UTA. Între cele două se mai află şi Oţelul şi U Cluj, care au două puncte peste roş-albaştri, cu 8 meciuri rămase de disputat. Programul echipei lui Charalambous nu e deloc unul uşor, având parte de deplasări la Galaţi, Craiova sau Arad.

