Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali, în faţa unei decizii radicale: "Scăpaţi de mine!" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, în faţa unei decizii radicale: “Scăpaţi de mine!”

Gigi Becali, în faţa unei decizii radicale: “Scăpaţi de mine!”

Dan Roșu Publicat: 19 ianuarie 2026, 11:22

Comentarii
Gigi Becali, în faţa unei decizii radicale: Scăpaţi de mine!

GIgi Becali, în timpul unui interviu - Antena Sport

Gigi Becali nu stă la discuţii şi anunţă că în cazul în care FCSB va rata play-off-ul în acest sezon, va renunţa la apariţiile publice legate de fotbal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Situaţia în care se află campioana nu e deloc de invidiat, după eşecul neaşteptat de la Mioveni, 0-1 cu FC Argeş, venit în primul meci oficial din 2026. FCSB e pe 9, la 4 puncte de UTA, echipa de pe 6, ultima poziţie care duce în play-off.

Gigi Becali, pregătit să ia o decizie radicală

“O să câștigăm cu Dinamo Zagreb și o să luăm și campionatul. Nu vă fac pe plac decât când sunt mort definitiv și nu mai am nicio șansă. Dacă nu intru în play-off, gata, la revedere, scăpați de mine, stați lejer la meciuri!”, a spus Becali, citat de digisport.ro.

Problema celor de la FCSB nu e doar UTA. Între cele două se mai află şi Oţelul şi U Cluj, care au două puncte peste roş-albaştri, cu 8 meciuri rămase de disputat. Programul echipei lui Charalambous nu e deloc unul uşor, având parte de deplasări la Galaţi, Craiova sau Arad.

Programul FCSB în ultimele 8 etape din acest sezonul regulat

  • Etapa 23: FCSB – CFR Cluj
  • Etapa 24: FCSB – Csikszereda
  • Etapa 25: FCSB – Botoşani
  • Etapa 26: Oţelul – FCSB
  • Etapa 27: Craiova – FCSB
  • Etapa 28: FCSB – Metaloglobus
  • Etapa 29: UTA – FCSB
  • Etapa 30: FCSB – U Cluj

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off sezonul acesta?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Mulţi şoferi agresivi scapă de amenzi chiar din cauza victimelor. Ce greşeli nu trebuie să faci
Observator
Mulţi şoferi agresivi scapă de amenzi chiar din cauza victimelor. Ce greşeli nu trebuie să faci
Mihai Neșu, lovit de reforma Bolojan: fundația fostului jucător de la FCSB, obligată să plătească 36.000 euro impozite
Fanatik.ro
Mihai Neșu, lovit de reforma Bolojan: fundația fostului jucător de la FCSB, obligată să plătească 36.000 euro impozite
11:01
Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: “98-99% e aranjat”
10:58
Momentul în care Gigi Becali i-a scăpat de închisoare pe ultraşii rivalei Dinamo: “Mă sunau părinţii lor”
10:47
“Îmi cer scuze fotbalului”. Selecționerul Senegalului, după ce și-a scos echipa de pe teren în finala AFCON
10:07
Cel mai nou transfer de la FCSB a aterizat în România și a dat primele declarații: “Un club foarte mare”
9:47
“Cu tot respectul”. Dinamo nu l-a convins pe Cristiano Bergodi la un anumit capitol după victoria cu “U” Cluj
9:30
Selecţionerul Marocului şi-a făcut praf adversarii, după ce l-a certat pe teren pe Diaz: “Ruşine pentru Africa”
Vezi toate știrile
1 Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 2 Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Pep Guardiola își cedează un jucător în La Liga 4 VIDEOUluitor! Brahim Diaz şi-a bătut joc de penalty-ul cu care Maroc putea câştiga Cupa Africii! Cum a ales să şuteze 5 Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026 6 Dinamo a rezolvat al treilea transfer al iernii! Când va fi prezentat oficial jucătorul
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”