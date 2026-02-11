Gigi Becali, intervenție la miezul nopții după ce l-a auzit pe Daniel Pancu: „Vorbește aiurea” - Antena Sport

Gigi Becali a avut o intervenție la miezul nopții, după declarațiile lui Daniel Pancu, făcute după CFR Cluj – Rapid 1-1. Antrenorul clujenilor a avut un nou discurs dur, în urma scandalului din meciul cu U Cluj.

„Am realizat că nu mai poți spune străin unui om cu alt pașaport. Am înțeles cu nu avem strămoși și nu avem viitor. Am fost și eu în străinătate și zeci de milioane de oameni apreciază România și datorită mie. Trăim într-o lume sensibilă, e mai bine să tac, dacă se dorește să tac”, a spus Daniel Pancu, conform digisport.ro, după CFR Cluj – Rapid 1-1.

Gigi Becali a intervenit, după declarațiile lui Daniel Pancu

După ultimele declarații oferite de Daniel Pancu, Gigi Becali a cerut să intervină în direct. Patronul campioanei a avut un discurs dur și a transmis că antrenorul clujenilor a greșit, prin afirmațiile făcute.

Becali a cerut, totodată, și suspendări uriașe pentru Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, în urma scandalului din derby-ul Clujului. Patronul campioanei a transmis că italianul este irascibil, amintind și de perioada în care el o antrena pe FCSB, în 2009.

„Pancu e băiat bun, dar vorbește aiurea. Că granițe, că nu avem urmași. E vorba că omul ăla e antrenor. Nu e italian, e antrenor. Dacă, de exemplu, făcea alte lucruri, împotriva cuiva, da. Dar el a făcut astea ca antrenor.