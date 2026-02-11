Gigi Becali, intervenție la miezul nopții după ce l-a auzit pe Daniel Pancu: „Vorbește aiurea” - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali, intervenție la miezul nopții după ce l-a auzit pe Daniel Pancu: „Vorbește aiurea”

Viviana Moraru Publicat: 11 februarie 2026, 0:19

Gigi Becali a avut o intervenție la miezul nopții, după declarațiile lui Daniel Pancu, făcute după CFR Cluj – Rapid 1-1. Antrenorul clujenilor a avut un nou discurs dur, în urma scandalului din meciul cu U Cluj.

Am realizat că nu mai poți spune străin unui om cu alt pașaport. Am înțeles cu nu avem strămoși și nu avem viitor. Am fost și eu în străinătate și zeci de milioane de oameni apreciază România și datorită mie. Trăim într-o lume sensibilă, e mai bine să tac, dacă se dorește să tac”, a spus Daniel Pancu, conform digisport.ro, după CFR Cluj – Rapid 1-1.

Gigi Becali a intervenit, după declarațiile lui Daniel Pancu

După ultimele declarații oferite de Daniel Pancu, Gigi Becali a cerut să intervină în direct. Patronul campioanei a avut un discurs dur și a transmis că antrenorul clujenilor a greșit, prin afirmațiile făcute.

Becali a cerut, totodată, și suspendări uriașe pentru Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, în urma scandalului din derby-ul Clujului. Patronul campioanei a transmis că italianul este irascibil, amintind și de perioada în care el o antrena pe FCSB, în 2009.

Pancu e băiat bun, dar vorbește aiurea. Că granițe, că nu avem urmași. E vorba că omul ăla e antrenor. Nu e italian, e antrenor. Dacă, de exemplu, făcea alte lucruri, împotriva cuiva, da. Dar el a făcut astea ca antrenor. 

Bergodi se consideră și puțin român, după 20 de ani în România, poate fi asimilat. Dar nu vreau să comentez de Pancu, e băiat bun, dar vorbește aiurea. Vrea să fie orgolios. Greșește încă o dată. Putea să zică că a greșit. Dar a fost orgolios. 

Trebuie suspendări drastice. Bergodi are comportamentul ăsta. Eu i-am fost patron. Doar am intrat în vestiar și a început să țipe. Nu e om rău, dar e irascibil. Nu e în regulă. Nu e prima dată. 

Nu e vorba de interes aici. Cum vorbește lumea de mine, că nu am fost ușă de Biserică, dar să te duci pe teren să te iei la bătaie cu jucătorii… Trebuie o hotărâre să se învețe minte toți. Sau cum să te duci tu ca jucător să înjuri în tușă. Dacă era în timpul meciului, ce se întâmpla? Era bătaie totală? 

O situație din asta poate influența clasamentul. Poate o echipă să piardă la masa verde să influențeze campionatul. Trebuie să se dea o hotărâre drastică, să se încheie cu astea”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro.

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
