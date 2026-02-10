Daniel Pancu, discurs bizar după calificarea CFR-ului în sferturi: „Oamenii din afară apreciază România și datorită mie” - Antena Sport

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La flash-interviu, tehnicianul ardelenilor a vorbit puțin despre joc, după care a reluat subiectul scandalului de la partida cu Universitatea Cluj, când Cristiano Bergodi a avut un derapaj la adresa lui Andrei Cordea.

Daniel Pancu cere două transferuri la CFR Cluj

Daniel Pancu a vorbit la finalul partidei cu Rapid București despre eforturile uriașe făcute de jucătorii săi în ultimele zile, dar a avut un nou discurs legat de incidentele de la finalul disputei cu Universitatea Cluj.

„Spuneam după jocul de la Arad că provocarea principală și modul în care noi răspunde acestui program infernal, cu două echipe mai bine poziționate, cu multă oboseală, a fost să arătăm că suntem o echipă europeană. Pot să spun că ne-am întrecut așteptările, sunt mulți jucători noi, au lipsit oameni importanți, iar adversarul a fost omogen, mulți titulari..

Arătăm bine, valoarea individuală este una mare, mai am două virgule, nu știu dacă nu e prea târziu, nu știu ce putem să mai luăm, aș mai avea nevoie de doi jucători, am jucat fără stângaci. Nu recunosc conceptul meu, trebuie să mă adaptez pentru a crea niște relații între niște dreptaci. E mult de lucrat”.