Daniel Pancu, discurs bizar după calificarea CFR-ului în sferturi: „Oamenii din afară apreciază România și datorită mie” - Antena Sport

Daniel Pancu, discurs bizar după calificarea CFR-ului în sferturi: „Oamenii din afară apreciază România și datorită mie”

Daniel Işvanca Publicat: 10 februarie 2026, 22:39

Daniel Pancu / Sportpictures

CFR Cluj s-a calificat marți în faza sferturilor Cupei României, după remiza din Gruia cu Rapid București, scor 1-1. Formația antrenată de Daniel Pancu a trecut mai departe de pe locul doi în grupă, după FC Argeș.

La flash-interviu, tehnicianul ardelenilor a vorbit puțin despre joc, după care a reluat subiectul scandalului de la partida cu Universitatea Cluj, când Cristiano Bergodi a avut un derapaj la adresa lui Andrei Cordea.

Daniel Pancu cere două transferuri la CFR Cluj

Daniel Pancu a vorbit la finalul partidei cu Rapid București despre eforturile uriașe făcute de jucătorii săi în ultimele zile, dar a avut un nou discurs legat de incidentele de la finalul disputei cu Universitatea Cluj.

„Spuneam după jocul de la Arad că provocarea principală și modul în care noi răspunde acestui program infernal, cu două echipe mai bine poziționate, cu multă oboseală, a fost să arătăm că suntem o echipă europeană. Pot să spun că ne-am întrecut așteptările, sunt mulți jucători noi, au lipsit oameni importanți, iar adversarul a fost omogen, mulți titulari..

Arătăm bine, valoarea individuală este una mare, mai am două virgule, nu știu dacă nu e prea târziu, nu știu ce putem să mai luăm, aș mai avea nevoie de doi jucători, am jucat fără stângaci. Nu recunosc conceptul meu, trebuie să mă adaptez pentru a crea niște relații între niște dreptaci. E mult de lucrat”.

Daniel Pancu: „Am văzut niște reacții la care m-am prăpădit de râs”

„Jucăm cu Grigore de la Bistrița, am terminat pe locul doi, nu am fost atenți la Metaloglobus și va trebui să jucăm în deplasare, cu FCSB sau Craiova. (n. r. incidente meci U Cluj) Realitățile sunt paralele, aia era realitatea mea atunci. Am văzut niște reacții la care m-am prăpădit de râs, nu mai poți să spui străini, poate sunt băștinaș pe aici, nu avem strămoși și nici urmași. 

Am reprezentat România în străinătate, oamenii din afară apreciază România și datorită mie. Avem un jucător în mare formă, pasibil de convocare la echipa națională, care este amenințat cu moartea, agresat fizic, eliminat și chemat la Comisii. Uite chiar aștept și eu decizia comisiei”, a declarat Daniel Pancu, potrivit digisport.ro.

Citește și:
Cele mai citite
