Gigi Becali l-a sunat la pauză pe Mihai Stoica pentru a-i transmite un mesaj unui jucător! L-a făcut praf după meci: "N-ai voie" - Antena Sport

Gigi Becali l-a sunat la pauză pe Mihai Stoica pentru a-i transmite un mesaj unui jucător! Gigi Becali şi Mihai Stoica, într-o conferinţă de presă / Hepta Gigi Becali l-a sunat la pauză pe Mihai Stoica pentru a-i transmite un mesaj unui jucător! Milionarul din Pipera a fost nemulţumit de Octavian Popescu. Nici după pauză Becali nu a fost mulţumit de evoluţia lui Tavi Popescu. În cele din urmă, în minutul 67, Tavi Popescu a fost schimbat cu Alexandru Musi. Gigi Becali l-a sunat la pauză pe Mihai Stoica pentru a-i transmite un mesaj unui jucător! L-a făcut praf după meci: „N-ai voie" "Octavian Popescu… I-am spus lui Mihai să-i spună înainte de meci că la fotbal trebuie să fie bărbăție. A avut niște mici realizări pe acolo, cutare. După aia, la pauză, i-am spus lui Meme 'Bă, spune-i că trebuie să suferim, trebuie să alerge, să ne apărăm'. Ce să zic? A doua repriză a pierdut câteva mingi și n-ai voie… Bă, trebuie să ținem de minge, om în minus. Asta e. Ei zic că și-a revenit și la antrenamente e George care a fost. Să vedem", a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro. „Nu mă aşteptam să fiu scos" Alex Băluţă ştie motivul pentru care Gigi Becali l-a înlocuit la pauză, deşi a dat un eurogol! Alex Băluţă ştie motivul pentru care Gigi Becali l-a înlocuit la pauză, deşi a dat un eurogol! Băluţă crede că faptul că a primit cartonaş galben a determinat schimbarea.

Băluţă a avut şi un mesaj indirect pentru Gigi Becali. El a transmis că ar fi fost atent să nu primească cel de al doilea galben în repriza secundă.

„(n.r.: despre faptul că a fost schimbat la pauză) Nu mă așteptam să fiu scos. Cu siguranță că aș fi fost atent, nu aș fi luat al doilea galben, probabil că acesta a fost motivul (n.r. pentru care a fost înlocuit). Asta e până la urmă, eu nu-mi pierd încrederea. Eu voi fi același jucător și de câte ori se va apela la mine eu voi da sută la sută.

E păcat că am fost egalaţi în felul ăsta. Nu e bine pentru că pierdem puncte. Din păcate am jucat şi în minus, dar oricum, am făcut-o destul de bine.

Cred că ar fi trebuit să facem mai mult pe final, să ţinem mai mult de minge, să fim mai deştepţi. Nu ne-a reuşit, am fost egalaţi, asta e, mergem înainte şi e important să nu mai pierdem puncte de acum înainte”, a declarat Alex Băluţă după FCSB – Petrolul 1-1. FCSB – Petrolul 1-1. Alexandru Tudorie a egalat în ultimele secunde ale meciului! Băluţă deschisese scorul cu un şut superb FCSB – Petrolul 1-1 a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. Meciul dintre FCSB şi Petrolul, din etapa a 10-a a Ligii 1, s-a disputat sâmbătă, de la ora 21:30, şi a putut fi urmărit în timp real pe as.ro. FCSB era pe locul 12 înaintea duelului de pe „Steaua”. Cu o victorie roş-albaştrii s-ar fi apropiat la 2 puncte de Petrolul, dar au ratat dramatic victoria în prelungiri. Tudorie a egalat în ultimele secunde ale meciului. Alex Băluţă a deschis scorul în minutul 3 cu un şut superb. Băluţă a trimis cu exteriorul, din afara careului, iar balonul s-a dus perfect, lângă bară. Portarul Petrolului, Zima, nu a putut interveni. FCSB: Târnovanu – Crețu, M. Popescu, Dawa, Radunovic – Tănase, Șut, Olaru – Băluță, Bîrligea, O. Popescu Rezerve: Vlad, Panțîru, Miculescu, Ștefănescu, Edjouma, Popa, Chiricheș, Baeten, Pantea, Musi, Alhassan, Luis Phelipe Petrolul: Zima – Ricardinho, Papp, Huja, Dumitriu – Keita – Rădulescu, Jesus, Jyry, Grozav – Tudorie

Rezerve: Eșanu, Bălbărău, Stănică, Jahic, Radu, Hanca, Bratu, Tolea, Bempah, Boțogan, Ilie, Roche

