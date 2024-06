Gigi Becali l-a vândut pe Florinel Coman după România - Ucraina 3-0: "I-au achitat ăia clauza" - Antena Sport

Gigi Becali l-a vândut pe Florinel Coman după România – Ucraina 3-0. Becali a anunţat că Florinel Coman a fost vândut şi că a fost achitată clauza de 5 milioane de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a spus că partida cu Ucraina a fost ultima pentru Florinel Coman ca jucător al FCSB-ului şi că arabii de la Al Duhail au chitat clauza de reziliere.

Gigi Becali l-a vândut pe Florinel Coman după România – Ucraina 3-0

„Tată, azi cred că a fost ultimul meci al lui Florinel la națională ca jucător al FCSB-ului. I-au achitat ăia clauza. Cred că au și intrat banii. Dacă nu azi, mâine sigur. Nu mai am cum să cer mai mult, că arabii i-au achitat clauza. Oricum cota lui crește acum, dar aia este. I-a fost achitata clauza și rămân fără Coman. M-am uitat la meci că a jucat titular Florinel al meu. Dar știți ceva? Au scăpat ieftin ucrainienii. Am mai avut acolo în față și alte vreo doua ocazii, nu? Vreau să batem și Belgia. Ati văzut că am bătut Ucraina cu jucători de la Chelsea, Real sau de pe unde mai joacă aia ai lor? De ce să nu batem și Belgia. Vreau primul loc. Bravo lui Edi, tată! Bravo, România!”, a spus Gigi Becali pentru prosport.ro.

Denis Drăguş şi Florinel Coman au izbucnit în plâns la finalul meciului uriaş cu Ucraina!

Denis Drăguş şi Florinel Coman au izbucnit în plâns la finalul meciului uriaş cu Ucraina! Imagini istorice la Munchen cu tricolorii lui Edi Iordănescu. România a obţinut o victorie uriaşă cu Ucraina, scor 3-0. Nicolae Stanciu, Răzvan Marin şi Denis Drăguş au marcat golurile celei de-a doua victorie din istorie pentru România la EURO 2024.

Imediat după fluierul final al partidei, tricolorii au oferit imagini emoţionante alături de fani şi de familii. Drăguş a mers şi şi-a îmbrăţişat soţia şi fetiţa şi a izbucnit în plâns. Şi Florinel Coman a fost surprins cu lacrimi în ochi la finalul partidei. Vezi imagini AICI.