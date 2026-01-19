Mario Tudose şi-a stabilit viitorul! Unde va evolua jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB - Antena Sport

Mario Tudose (20 de ani), fundaş central pe care Gigi Becali (67 de ani) a încercat să îl transfere la FCSB, va rămâne la FC Argeş până la finalul sezonului.
Mario Tudose e o piesă de bază în echipa antrenată de Bogdan Andone. El este titular constant, Andone rezolvând astfel problema jucătorului U21. În victoria cu FCSB a piteştenilor, cu 1-0, Tudose a fost integralist. El a fost notat cu 7.2 de către site-ul de specialitate flashscore.ro pentru evoluţia lui din meciul cu echipa campioană.
Mario Tudose rămâne până în vară la FC Argeş
“Mario Tudose a refuzat până în vară să discute. Era un interes. Mario Tudose este, din punctul nostru de vedere, cel mai bun jucător cu FCSB.
Să ținem cont că au trecut 22 de etape și a jucat în toate, a fost schimbat în doar două jocuri. Un jucător care cu siguranță a refuzat și pentru că își dorește să prindă. titular în continuare la U21 și să fie o soluție în viitor la echipa mare. E fundaș central, în 22 de partide nu are niciun cartonaș galben”, a declarat Daniel Stanciu pentru digisport.ro.
Daniel Stanciu îndeplineşte funcţia de director comercial la FC Argeş, în trecut fiind oficial la FCSB, apoi Dinamo, CFR Cluj şi U Cluj.
Mario Tudose a evoluat în toate cele 22 de meciuri disputate de FC Argeş în acest sezon în campionat, reuşind şi un assist. A evoluat şi în cele două partide disputate de FC Argeş în Cupa României.
FC Argeş traversează un sezon excelent. Formaţia piteşteană e pe locul 5 în Liga 1, cu 37 de puncte. După victoria cu FCSB, pentru FC Argeş urmează un meci mai uşor, cu lanterna clasamentului, Metaloglobus. Meciul se va disputa vineri, de la ora 17:00.
