Nelu Varga, patronul echipei CFR Cluj, executat silit. Proprietăți imobiliare de 4 milioane de euro, scoase la licitație - Antena Sport

Nelu Varga, patronul echipei CFR Cluj, executat silit. Proprietăți imobiliare de 4 milioane de euro, scoase la licitație

Nelu Varga, patronul echipei CFR Cluj, executat silit. Proprietăți imobiliare de 4 milioane de euro, scoase la licitație

Nelu Varga, patronul echipei CFR Cluj, executat silit. Proprietăți imobiliare de 4 milioane de euro, scoase la licitație

Radu Constantin Publicat: 12 noiembrie 2025, 22:42

Nelu Varga, patronul echipei CFR Cluj, executat silit. Proprietăți imobiliare de 4 milioane de euro, scoase la licitație

Neluțu Varga este patronul de la CFR Cluj / Hepta

CFR Cluj trece printr-o criză de rezultate, iar acum apare o informaţie bombă! Patronul Nelu Varga ar avea probleme serioase financiare. Astfel, cluj24.ro anunţă că un ansamblu imobiliar de lux din Cluj-Napoca, evaluat la aproape 4 milioane de euro, a fost scos la licitație publică de un executor judecătoresc. Proprietatea aparține firmei NEVA CONSTRUCT INVEST S.R.L., iar executarea vizează recuperarea unor datorii garantate, unde Nelu Varga, alături de alte persoane, figurează ca obligat la plată.

Executarea silită a fost demarată pentru a recupera o sumă restantă rezultată dintr-un Contract de Împrumut cu Ipotecă Imobiliară semnat în 2019. Acest lucru plasează imperiul imobiliar al lui Varga sub presiunea vânzării forțate.

Construcțiile de pe teren sunt de fapt o vilă și hotelul Granata din Cluj-Napoca. Imobilul a fost evaluat de un expert evaluator la 19.901.823 de lei, echivalentul a 3.999.000 de euro. Licitația va avea loc pe 26 noiembrie.

