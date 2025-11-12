Adrian Neaga, ipoteză în cazul transferului lui Louis Munteanu la FCSB: „Se va face” - Antena Sport

Situația lui Louis Munteanu la CFR Cluj este în continuare incertă, Iuliu Mureșan confirmând că nu ar exclude o plecare a atacantului în această iarnă, dacă oferta este pe placul clubului.
Golgheter în Liga în sezonul trecut, acesta a negociat direct cu patronul celor de la FCSB o trecere la campioana României, însă salariul solicitat de acesta a fost mult peste ce îi putea oferi Gigi Becali.
Se face transferul lui Louis Munteanu la FCSB? Ce spune „Rică” Neaga
Neluțu Varga nu l-a cedat în această vară pe Louis Munteanu, asta deși au existat câteva oferte bune pentru atacantul care a fost cel mai bun marcator în Liga 1 în sezonul precedent.
Adrian Neaga a comentat venirea lui Daniel Pancu în Gruia și a transmis că tehnicianul îl va ajuta mult pe Munteanu, în contextul în care parcursul său din acest sezon a fost destul de modest. Mai mult decât atât, acesta este convins că transferul său la FCSB se va face, în cele din urmă.
„Știm ce s-a întâmplat la CFR, la începutul acestui sezon, iar asta se reflectă și în clasament… Era normal ca Louis să nu aibă o evoluție la fel de bună ca în campionatul trecut. Odată cu venirea lui Pancu, va apărea o stabilitate mai mare față de ce a fost până acum. Trebuie să își revină și Louis. Mie îmi place foarte mult. Are calități de atacant. Cred că își va reveni și cred că poate ajuta naționala, chiar și acum.
Nu cred că a refuzat (n. r.) FCSB. Eu cred că, într-un timp scurt, se va face acest transfer. Și Louis Munteanu are nevoie de Steaua, dacă, sigur, nu va primi o ofertă de la un club mare din Europa. Și Steaua are nevoie de Louis Munteanu. Gândiți-vă cum ar arăta echipa cu Louis Munteanu și cu Bîrligea pe teren! Când ai doi jucători ca ei, schimbi sistemul, asta e! Sunt antrenori foarte buni la FCSB, care pot găsi soluții”, a declarat Adrian Neaga, potrivit gsp.ro.
