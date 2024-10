Gigi Becali, propunere surpriză pentru Mircea Lucescu! Jucătorul căruia îi "forţează" debutul la naţională: "N-ai altul!" - Antena Sport

Gigi Becali, propunere surpriză pentru Mircea Lucescu! Jucătorul căruia îi "forţează" debutul la naţională: "N-ai altul!" Gigi Becali / Profimedia Gigi Becali are o propunere surpriză pentru Mircea Lucescu. Campioana României a câştigat derby-ul de duminică seară de pe Arena Naţională. Daniel Bîrligea şi Alexandru Musi au marcat cele două goluri pentru echipa lui Elias Charalambous, care a revenit pe locurile de play-off. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Dacă FCSB a revenit în primele şase, Dinamo a coborât în afara locurilor de play-off. „Câinii” au încheiat astfel şi seria de patru meciuri fără înfrângere. Gigi Becali, propunere surpriză pentru Mircea Lucescu! Jucătorul căruia îi „forţează” debutul la naţională: „N-ai altul!” Printre jucătorii care l-au impresionat pe Gigi Becali în derby-ul cu Dinamo se numără şi Mihai Popescu. Jucătorul adus în urmă cu o lună la FCSB a fost propus deja de patron la echipa naţională a României. Becali este convins că Mircea Lucescu, care a fost prezent pe Arena Naţională, îl va convoca în viitor pe fundaşul de 31 de ani: „Voi să ştiţi că Dinamo nu este o echipă slabă. Ei au încercat să joace de pe fund. Părerea mea e că a greşit… deşi l-am lăudat mult pe Kopic, eu zic că a greşit. El a încercat, asta a făcut la echipa asta, i-a pus să paseze. Juca bine Dinamo, numai că în a doua repriză, dacă a văzut că nu poate pasa de pe fund, că ăştia fac pressing… dă acolo în faţă, la bătaie, ce o fi o fi. Nu puteau, Dinamo nu e o echipă slabă, suntem noi prea puternici. Suntem prea puternici şi nu putem fi opriţi. Şi în apărare, cu Radunovic, Dawa, Ngezana… chiar şi Popescu. Eu cred că el va fi la echipa naţională, că a fost Mircea Lucescu în tribună. N-ai altul, fundaş central la ora asta părerea mea, că român… el după Drăguşin. Reclamă

Dar în centru, mijlocaş… avem Olaru, Şut, Băluţă. În atac Bîrligea, Tavi Popescu, Miculescu. Avem o echipă foarte puternică, nu o poţi opri. Dinamo nu a fost o echipă slabă, am fost noi prea puternici. De asta nici nu am făcut schimbările”, a declarat Gigi Becali, la palat.

Mihai Popescu, după Dinamo – FCSB 0-2: „A fost un meci ca oricare altul”

Aflat la primul derby, Mihai Popescu a declarat la finalul partidei că nu a simţit o presiune suplimentară şi că acum îşi îndreapăt atenţia către meciul din Scoţia, cu Rangers, din Europa League:

”A fost un meci ca oricare altul. Mă bucur că am câștigat, că am ieșit sănătos de pe teren, asta e cel mai important. Am bifat derby-ul și din cealaltă parte, mă bucur că a fost o victorie.

Diferența a făcut-o rezultatul. Au o echipă bună, au avut șansele lor, mă bucur că nu au reușit să înscrie și că am câștigat. O să ne batem la campionat, luăm toate meciurile pe rând. Luăm câte trei puncte, urcăm în clasament. Ne gândim la următorul meci, care e cel mai important. De acum ne gândim la Rangers, sperăm să facem un meci bun și să luăm cele trei puncte”, a declarat Mihai Popescu după victoria cu Dinamo.

