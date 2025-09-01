Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali s-a dezlănţuit! I-a făcut praf pe Haţegan şi Colţescu: "Control la bibilică! Nu eşti sănătos" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali s-a dezlănţuit! I-a făcut praf pe Haţegan şi Colţescu: “Control la bibilică! Nu eşti sănătos”

Gigi Becali s-a dezlănţuit! I-a făcut praf pe Haţegan şi Colţescu: “Control la bibilică! Nu eşti sănătos”

Publicat: 1 septembrie 2025, 12:00

Comentarii
Gigi Becali s-a dezlănţuit! I-a făcut praf pe Haţegan şi Colţescu: Control la bibilică! Nu eşti sănătos

Gigi Becali / Profimedia

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a avut un nou discurs dur la adresa arbitrajului, după remiza înregistrată pe terenul celor de la CFR Cluj, scor 2-2, în etapa a opta a Ligii 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patronul roş-albaştrilor s-a plâns de deciziile luate de Sebastian Colţescu, “centralul” partidei din Gruia, dar cel mai vehement a fost la adresa lui Ovidiu Haţegan, arbitrul VAR de la meciul cu CFR Cluj.

Gigi Becali, discurs dur la adresa lui Ovidiu Haţegan şi Sebastian Colţescu: “Nu mai sunt sănătoşi la cap”

Patronul roş-albaştrilor a avut o reacţie deplasată la adresa celor lui Ovidiu Haţegan şi Sebastian Colţescu:

“Așa ceva nu s-a mai văzut de vreo 5 ani, s-a mai greșit, dar așa ceva… 11 metri, tragi de tricou, nu e. Ăla oprește cu cotul, nu e 11 metri. A înnebunit lumea, un om sănătos nu face așa ceva. Nu mai sunt sănătoși la cap, și el și Hațegan, mintea lor nu mai raționează. Bolnavi la cap, du-te la spital, tată, ne înnebunești, e munca oamenilor.

Există încredere în VAR, n-au nevoie toți, ăștia sunt deja nebuni, fac un control la bibilică, hai, acasă, nu ești sănătos, mă. Nu e așa? Să-i punem toți să nu mai dea cu capul. Îl ții de tricou, îl tragi de tricou în jos. Pun eu fundașii să țină de tricou, să nu mai dea cu capul. Tu vrei să pleci, te trag de tricou.

Reclamă
Reclamă

Președintele lor zice că s-a îndepărtat că a dat prea tare în mână, atât de tare că i-a rupt mâna. Hațegan nu vede, du-te, tată, la doctor, ai colegi care pot verifica bibilica. Colegi care te verifică și pe tine, Colțescule, ai avut probleme și poate mai ai probleme la bibilica spartă, că e spartă. Să mă ierte Dumnezeu, eu spun astea ca să ia aminte ceilalți. Ei nu, după ce că sunt bolnavi…vai de capul lor. Hațegan la VAR ne-a distrus tot timpul. Auzisem de Colțescu că se duce la biserică, se spovedește”, a declarat Gigi Becali, la palat.

Gigi Becali pregătește o schimbare surpriză în primul 11 de la FCSB 

Gigi Becali pregătește o schimbare surpriză în primul 11 de la FCSB, după egalul cu CFR Cluj, scor 2-2, din etapa a opta a Ligii 1. Patronul campioanei vrea să schimbe jucătorul U21 din echipa de start a roș-albaștrilor.  

„Aveam încredere în el, dar azi nicio realizare (n.r. Toma). Și acolo o să luăm o hotărâre, la jucătorul U21. Ori o să jucăm cu ăla mic, cu Stoian, ori băgăm un fundaș central din copiii ăia de 19 ani.  

Cât costă "strictul necesar" pentru începutul anului şcolar. Părinţii scot din buzunar sume uriaşeCât costă "strictul necesar" pentru începutul anului şcolar. Părinţii scot din buzunar sume uriaşe
Reclamă

Așa va fi de acum, oricum nu prea ajunge mingea pe acolo pe la noi. Nu va ajunge, că nu mai joacă Chiricheș. Va juca Lixandru”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după CFR Cluj – FCSB 2-2. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Filmul accidentului din Cluj: Un pasager a murit strivit sub greutatea altuia. "Am simţit că alunecăm"
Observator
Filmul accidentului din Cluj: Un pasager a murit strivit sub greutatea altuia. "Am simţit că alunecăm"
Firma nurorii lui Călin Georgescu, dată în judecată din cauza datoriilor. Ce sumă a fost obligată să plătească compania controlată de soția lui Cosmin Georgescu
Fanatik.ro
Firma nurorii lui Călin Georgescu, dată în judecată din cauza datoriilor. Ce sumă a fost obligată să plătească compania controlată de soția lui Cosmin Georgescu
13:47
Dinamo vrea să transfere un fost jucător al FCSB-ului. Reacția lui Andrei Nicolescu: „Am discutat cu tatăl ui”
13:31
Erik ten Hag a fost demis de Bayer Leverkusen după două etape! Mesajul sec transmis de club
13:08
Kourt Zouma a ajuns la Cluj! Câştigătorul de Liga Campionilor e gata să semneze cu CFR
13:01
Verdictul specialistului după fazele controversate din CFR Cluj – FCSB 2-2: „Nu trebuie să-i mai arbitreze”
12:45
Probleme la naţionala Braziliei! Primele contre între Neymar şi Carlo Ancelotti: “De-asta cred că am fost exclus”
12:41
Noutățile lunii septembrie 2025 în AntenaPLAY
Vezi toate știrile
1 VIDEOAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut 2 Dorinel Munteanu, ofertă surpriză din România! Răspunsul a venit pe loc 3 Jucătorul care le-a atras atenția specialiștilor după Dinamo – Hermannstadt: “Începe să-l facă uitat” 4 Dennis Man, protagonist într-o seară “neagră” pentru PSV. De 57 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva 5 Mirel Rădoi, reacţie dură după Botoşani – Universitatea Craiova 1-1: “N-am crezut că mai văd aşa ceva în 2025” 6 Gigi Becali a anunţat un transfer de urgenţă la FCSB, după meciul cu CFR Cluj
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”