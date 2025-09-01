Gigi Becali s-a dezlănţuit! I-a făcut praf pe Haţegan şi Colţescu: "Control la bibilică! Nu eşti sănătos" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a avut un nou discurs dur la adresa arbitrajului, după remiza înregistrată pe terenul celor de la CFR Cluj, scor 2-2, în etapa a opta a Ligii 1.

Patronul roş-albaştrilor s-a plâns de deciziile luate de Sebastian Colţescu, “centralul” partidei din Gruia, dar cel mai vehement a fost la adresa lui Ovidiu Haţegan, arbitrul VAR de la meciul cu CFR Cluj.

Gigi Becali, discurs dur la adresa lui Ovidiu Haţegan şi Sebastian Colţescu: “Nu mai sunt sănătoşi la cap”

Patronul roş-albaştrilor a avut o reacţie deplasată la adresa celor lui Ovidiu Haţegan şi Sebastian Colţescu:

“Așa ceva nu s-a mai văzut de vreo 5 ani, s-a mai greșit, dar așa ceva… 11 metri, tragi de tricou, nu e. Ăla oprește cu cotul, nu e 11 metri. A înnebunit lumea, un om sănătos nu face așa ceva. Nu mai sunt sănătoși la cap, și el și Hațegan, mintea lor nu mai raționează. Bolnavi la cap, du-te la spital, tată, ne înnebunești, e munca oamenilor.

Există încredere în VAR, n-au nevoie toți, ăștia sunt deja nebuni, fac un control la bibilică, hai, acasă, nu ești sănătos, mă. Nu e așa? Să-i punem toți să nu mai dea cu capul. Îl ții de tricou, îl tragi de tricou în jos. Pun eu fundașii să țină de tricou, să nu mai dea cu capul. Tu vrei să pleci, te trag de tricou.