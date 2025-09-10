Gigi Becali s-a înţeles cu Neluţu Varga pentru Louis Munteanu, dar transferul a picat: "Am fost la un milimetru" - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit a fost la un pas de a-l transfera pe Louis Munteanu, după ce s-a înţeles cu Neluţu Varga. Tot patronul campioanei României a renunţat la această mutare, deoarece a declarat că nu îl putea avea în lot în acest moment pe atacantul de 23 de ani.

Louis Munteanu nu ar fi putut fi trecut pe lista UEFA, în momentul în care Becali şi Varga au ajuns la o înţelegere, ceea ce ar fi însemnat că FCSB s-ar fi putut baza pe acesta doar în meciurile interne. Cu toate acestea, Becali vrea să încerce să îl transfere din nou pe Munteanu în iarnă.

Gigi Becali, despre transferul ratat al lui Louis Munteanu la FCSB: “Nu puteam să îl pun pe lista UEFA”

În ceea ce priveşte suma de transfer, Becali i-a promis lui Neluţu Varga că nu o va dezvălui şi că această discuţie va rămâne între ei:

“Am fost la un milimetru de transferul lui Munteanu. Să spun o chestie. A rămas să fie între noi. Dacă, de exemplu, puteam să îl pun pe listă, era la noi. Lista UEFA era făcută, era la mine.

Și mai este o chestie. Nu puteam în ultima zi să fac și control medical și toate. Nu mă întreba de preț pentru că a rămas între mine și Tati (n.r. Ioan Varga) să rămână între noi.