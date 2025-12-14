Florin Tănase, verdict în privința calificării FCSB-ului în play-off: „Ar fi penibil” - Antena Sport

Închide meniul
Florin Tănase, verdict în privința calificării FCSB-ului în play-off: „Ar fi penibil”

Daniel Işvanca Publicat: 14 decembrie 2025, 16:32

Florin Tănase / SPORT PICTURES

Victoria Oțelului din Giulești le-a dat calculele celor de la FCSB peste cap în ceea ce privește lupta la play-off, dar chiar și așa, jucătorii sunt convinși că vor reuși să prindă o clasare în primele șase la finalul sezonului regulat.

Florin Tănase a vorbit despre parcursul campioanei României din cadrul acestui sezon și a explicat și ce șanse ar avea echipa sa să cucerească un nou titlu.

Florin Tănase nu vrea să audă de titlu

FCSB are nevoie de victorie la Unirea Slobozia pentru a rămâne implicată în lupta la play-off, mai ales că Oțelul a reușit să se impună pe terenul celor de la Rapid București.

Florin Tănase este de părere că echipa sa va reuși să pătrundă în lupta pentru campionat, dar nu a vrut să audă de titlu, având în vedere faptul că mai e cale lungă până la play-off.

„Nu ne așteptam să pierdem atâtea meciuri în această jumătate de sezon, în vară ne-am reunit cu alte gânduri. Dar, știm că avem jucători de valoare în echipă, cred că ne lipsește încrederea. Odată cu încrederea, vor veni și rezultatele. La fotbal se poate întâmpla orice, trebuie să fim atenți, dar eu cred că nu se pune problema să nu prindem play-off-ul.

Ar fi penibil să ne gândim la titlu când nici măcar nu suntem pe loc de play-off. Trebuie să ajungem pe loc de play-off și după aceea putem vorbi de ceva mai mare”, a declarat Florin Tănase, potrivit fanatik.ro.

