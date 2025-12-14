Nicolae Stanciu îl vrea campion pe "domnul Chivu", dar abia după ce pierde cu Genoa - Antena Sport

Închide meniul
Dan Roșu Publicat: 14 decembrie 2025, 15:53

Nicolae Stanciu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Nicolae Stanciu (32 de ani) are şanse infime să joace din primul minut în Genoa – Inter, duelul de duminică seară din Serie A, dar a vorbit despre duelul cu Cristi Chivu, cel căruia îi doreşte să ia Scudetto cu nerazzurrii, dar şi să piardă duelul cu grifonii.

Doar 6 meciuri a adunat Nicolae Stanciu, în toate competiţiile, la Genoa, 3 în campionat şi 3 în Cupa Italiei. Stanciu a fost recent şi afectat de o accidentare, dar nu a jucat în Serie A de la finalul lui septembrie.

Nicolae Stanciu îl vrea campion pe “domnul Chivu”

“Nu-mi amintesc să-l fi întâlnit personal până acum pe domnul Chivu, dar, în calitate de român, mă bucur pentru ceea ce face la Inter. La felul cum a jucat până acum, e cea mai puternică formație din Serie A și m-aș bucura pentru el dacă va reuși să câștige campionatul, dar după ce va pierde cu Genoa

Personal, dintre echipele puternice ale campionatului, Interul îmi place cel mai mult. E un club cu așteptări foarte mari. Toată lumea se gândește că ar trebui să câștige ușor toate meciurile, fiindcă acesta e standardul acolo. Nu citesc presa italiană, nu sunt familiar cu comentariile din media, dar cred că domnul Chivu e văzut bine în Serie A”, a spus Stanciu, citat de gsp.ro.

Genoa – Inter (duminică, 19:00)

Partida dintre Genoa și Inter oferă un duel extrem de interesant pe banca tehnică între doi foști coechipieri, respectiv Cristi Chivu și Daniele De Rossi. Cei doi au împărțit timp de patru ani vestiarul la AS Roma, între 2003 și 2007, după care fostul fundaș român a semnat cu Inter, o mutare extrem de contestată de fanii capitolinilor la momentul respectiv.

Înainte de partida de pe Luigi Ferraris, Inter se află pe poziția a treia, în timp ce Genoa pe 15. În sezonul trecut, meciul de pe terenul “grifonilor” s-a încheiat la egalitate, scor 2-2 (Vogliacco, Junior Messias / Thuram x2).

 

