Gigi Becali s-a răzgândit. Ce a spus despre jucătorul dat ca și transferat la FCSB: "Nu-mi place" - Antena Sport

Gigi Becali a vorbit după meciul câștigat de FCSB cu Unirea Slobozia despre transferurile pe care urmează să le facă la echipă în iarnă și a fost întrebat și despre Joao Lameira. După ce mijlocașul de la Oțelul a fost asociat cu o mutare la echipa campioană, patronul echipei a bătut în retragere și a spus ce nu îi place la jucătorul portughez.

Joao Lameira era una dintre țintele lui Gigi Becali pentru perioada de mercato de iarnă, iar finanțatorul chiar anunța acum câteva zile că lusitanul va ajunge la FCSB. Declarația respectivă a fost dată după ce latifundiarul a aflat că mijlocașul ar fi dispus să semneze cu roș-albaștrii, deși avea o ofertă din Polonia.

Becali nu mai e așa convins de Lameira

Deși inițial Becali a spus că Lameira va fi noul său jucător, după partida cu Slobozia din campionat nu a mai părut atât de sigur că vrea să facă transferul de la Oțelul. Patronul a declarat că l-a văzut pe portughez în ultimul meci jucat și că nu a fost impresionat de prestația sa, comparându-l cu unii dintre mijlocașii pe care îi are deja în lot.

“Era Lameira. Sincer să fiu, nu-l știam, MM mi-a spus, mi-a spus Șumudică. M-am uitat la meciul ăsta, nu-mi place.

El este precis, nu pierde mingea și pasează bine, dar eu vreau un mijlocaș care face progresie cu mingea la picior. Chiar ca ăsta, Malcom (n.r. Edjouma), dar să nu o piardă.