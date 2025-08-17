Gigi Becali, schimbare inspirată în derby-ul cu Rapid. Daniel Bîrligea, la al treilea gol al sezonului - Antena Sport

Gigi Becali a efectuat o schimbare inspirată în derby-ul Rapid – FCSB, din etapa a şasea a Ligii 1. Patronul campioanei l-a trimis în teren, după pauză, pe Daniel Bîrligea.

Atacantul de 25 de ani a fost menajat pentru confruntarea cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League, fiind lăsat pe banca de rezerve pentru prima repriză a duelului cu giuleştenii.

Gigi Becali, schimbare inspirată în derby-ul Rapid – FCSB

Daniel Bîrligea şi-a trecut numele pe tabela de marcaj în minutul 61. Atacantul a şutat puternic din marginea careului, după ce a primit o pasă de la Baba Alhassan. Balonul a fost uşor deviat de Denis Ciobotariu în proprie poartă.

Daniel Bîrligea a ajuns astfel la trei goluri marcate în acest sezon, după ce a reuşit o “dublă” în manşa tur a confruntării cu Drita din Europa League. Atacantul a ratat primele şapte meciuri ale FCSB-ului din această stagiune, din cauza unei accidentări.

FCSB a început derby-ul cu Rapid cu Dennis Politic atacant, după cum anunţase Gigi Becali cu câteva zile înainte de meci. Mijlocaşul transferat de la Dinamo a fost însă înlocuit la pauză, când Daniel Bîrligea i-a luat locul.