Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Marca Steaua să fie scoasă la licitaţie!" Victor Piţurcă, de partea lui Gigi Becali în războiul cu MApN - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Marca Steaua să fie scoasă la licitaţie!” Victor Piţurcă, de partea lui Gigi Becali în războiul cu MApN

“Marca Steaua să fie scoasă la licitaţie!” Victor Piţurcă, de partea lui Gigi Becali în războiul cu MApN

Radu Constantin Publicat: 15 octombrie 2025, 15:42

Comentarii
Marca Steaua să fie scoasă la licitaţie! Victor Piţurcă, de partea lui Gigi Becali în războiul cu MApN

Colaj Victor Piţurcă - Gigi Becali - Hepta

Gigi Becali se bucură de un aliat surpriză în lupta lui pentru a pune mâna pe marca Steaua. Victor Piţurcă crede că MApN ar trebui să scoată la licitaţie marca, iar Gigi Becali, dacă are bani, să o cumpere!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Nu sunt în temă foarte bine cu legislația. Dacă așa spune legea, sunt de acord (n.r. ca marca Steaua București să fie scoasă la licitație). Dar trebuie un preț corect. Steaua e unul dintre cele mai mari branduri din estul Europei. Prețul corect nu poate să fie 100-200 de mii de euro, ce am mai auzit… sume vehiculate în media. Ar trebui să fie de ordinul milioanelor. În același timp, nu cred că e nevoie să fie scos la licitație. Cu cei care vor să investească trebuie făcut un contract foarte corect, fiindcă banii aceștia trebuie direcționați spre echipa de fotbal, punct”, a declarat Victor Pițurcă, pentru ProSport.

Gigi Becali şi-a manifestat ineteresul pentru marca Steaua

Declaraţia lui Victor Piţurcă vine la doar câteva zile după ce Gigi Becali a anunţat că este gata să cumpere marca Steaua, dacă aceasta este scoasă la licitaţie. „Să scoată marca la licitație și eu merg la licitație. S-ar termina bâlciul și cu asta, basta. Păi, eu aduc 20 de milioane în România, iar ei consumă două-trei milioane pe an. (n.r. cât ați fi dispus să dați?) Sunt dispus cât merge licitația. Poate e unul mai tare decât mine. (n.r. cine, Nețoiu?) Poate Nețoiu e mai tare. Eu sunt împărat!”, a fost declaraţia lui Gigi Becali.

MApN vrea investitor privat

La auzul veştii că Becali vrea să cumpere marca Steaua, MApN a reacţionat ferm prin vocea lui Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării. Pentru a putea evolua în Superliga, Steaua București este nevoită ori să se asocieze cu o entitate privată, ori să fie privatizată prin licitație, întrucât Legea Sportului interzice participarea echipelor departamentale în primul eșalon. Astfel, Moşteanu a anunţat că MApN nu renunţă la Steaua București, iar singura variantă luată în calcul este asocierea cu o entitate privată. „Știm ce înseamnă Steaua, este un mare simbol pentru toată națiunea, nu doar pentru armată. Avem un control de la minister la clubul Steaua. Am pus un nou conducător acolo. Vrem ca Steaua să facă performanță și să intre în Liga 1. Însă suntem deschiși la un parteneriat. Avem infrastructură sportivă mare. Vorbesc și de stadion. Nu se pune problema să renunțăm la marcă. Pentru noi e importantă performanța și văd un parteneriat prin care aceasta să fie atinsă”, a spus Ionuț Moșteanu, pentru profit.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Raport devastator al Consiliului Europei: Tratament inuman și degradant în spitalele de psihiatrie din România
Observator
Raport devastator al Consiliului Europei: Tratament inuman și degradant în spitalele de psihiatrie din România
A ratat calificarea la Mondial și e pe făraș de la FCSB! Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv
Fanatik.ro
A ratat calificarea la Mondial și e pe făraș de la FCSB! Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv
15:18
“Mă aștept să fiu titular!” Răzvan Marin continuă disputa cu Mircea Lucescu
15:10
Gigi Becali s-a ambalat degeaba. Câți bani ar primi de fapt patronul de la FCSB de pe urma Cupei Mondiale
14:01
Cristiano Ronaldo a reacționat după ce a doborât un nou record în fotbal: “Nu e un secret”
13:59
Decizia oficială luată de FCSB în cazul lui Vlad Chiricheș. Becali i-a transmis clar: “Nu mai poate”
13:38
“Victoria dă dependență”. David Popovici a revăzut cum a câștigat aurul la Singapore și a spus răspicat
13:35
Mircea Lucescu a explicat de ce a zis „în primul rând, este victoria mea cu Austria!”
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public” 2 Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru” 3 Qatar – Emiratele Arabe Unite 2-1. Olăroiu, pas greşit: “O mare dezamăgire!” Ce şanse mai sunt pentru World Cup 2026 4 “Să zică direct că nu e nevoie de mine!” Răzvan Marin a răbufnit la criticile lui Mircea Lucescu 5 Veste proastă pentru Zeljko Kopic! Alexandru Musi, scos pe targă după 28 de minute în meciul cu Cipru U21 6 Portugalia – Ungaria 2-2, în preliminariile World Cup 2026. Victorii pentru Anglia, Spania și Turcia. Rezultatele serii
Citește și
Cele mai citite
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua