"Marca Steaua să fie scoasă la licitaţie!" Victor Piţurcă, de partea lui Gigi Becali în războiul cu MApN - Antena Sport

Gigi Becali se bucură de un aliat surpriză în lupta lui pentru a pune mâna pe marca Steaua. Victor Piţurcă crede că MApN ar trebui să scoată la licitaţie marca, iar Gigi Becali, dacă are bani, să o cumpere!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Nu sunt în temă foarte bine cu legislația. Dacă așa spune legea, sunt de acord (n.r. ca marca Steaua București să fie scoasă la licitație). Dar trebuie un preț corect. Steaua e unul dintre cele mai mari branduri din estul Europei. Prețul corect nu poate să fie 100-200 de mii de euro, ce am mai auzit… sume vehiculate în media. Ar trebui să fie de ordinul milioanelor. În același timp, nu cred că e nevoie să fie scos la licitație. Cu cei care vor să investească trebuie făcut un contract foarte corect, fiindcă banii aceștia trebuie direcționați spre echipa de fotbal, punct”, a declarat Victor Pițurcă, pentru ProSport.

Gigi Becali şi-a manifestat ineteresul pentru marca Steaua

Declaraţia lui Victor Piţurcă vine la doar câteva zile după ce Gigi Becali a anunţat că este gata să cumpere marca Steaua, dacă aceasta este scoasă la licitaţie. „Să scoată marca la licitație și eu merg la licitație. S-ar termina bâlciul și cu asta, basta. Păi, eu aduc 20 de milioane în România, iar ei consumă două-trei milioane pe an. (n.r. cât ați fi dispus să dați?) Sunt dispus cât merge licitația. Poate e unul mai tare decât mine. (n.r. cine, Nețoiu?) Poate Nețoiu e mai tare. Eu sunt împărat!”, a fost declaraţia lui Gigi Becali.

MApN vrea investitor privat

La auzul veştii că Becali vrea să cumpere marca Steaua, MApN a reacţionat ferm prin vocea lui Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării. Pentru a putea evolua în Superliga, Steaua București este nevoită ori să se asocieze cu o entitate privată, ori să fie privatizată prin licitație, întrucât Legea Sportului interzice participarea echipelor departamentale în primul eșalon. Astfel, Moşteanu a anunţat că MApN nu renunţă la Steaua București, iar singura variantă luată în calcul este asocierea cu o entitate privată. „Știm ce înseamnă Steaua, este un mare simbol pentru toată națiunea, nu doar pentru armată. Avem un control de la minister la clubul Steaua. Am pus un nou conducător acolo. Vrem ca Steaua să facă performanță și să intre în Liga 1. Însă suntem deschiși la un parteneriat. Avem infrastructură sportivă mare. Vorbesc și de stadion. Nu se pune problema să renunțăm la marcă. Pentru noi e importantă performanța și văd un parteneriat prin care aceasta să fie atinsă”, a spus Ionuț Moșteanu, pentru profit.ro.