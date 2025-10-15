Ianis Hagi, lăudat după ce a preluat banderola naţionalei României: "Se comportă ca un adevărat căpitan" - Antena Sport

Ianis Hagi a purtat banderola de căpitan la cele două meciuri disputate de România în luna octombrie, din preliminariile World Cup 2026, în absenţa lui Nicolae Stanciu.

Dacă la meciul amical cu Moldova a marcat, în partida oficială cu Austria, Ianis Hagi a centrat la golul marcat de Virgil Ghiţă, în minutul 90+5, aducând trei puncte extrem de importante pentru naţionala României.

Ciprian Marica, despre revenirea lui Ianis Hagi la echipa naţională: “Mereu s-a dăruit când a venit”

Ciprian Marica a vorbit despre evoluţiile lui Ianis Hagi şi l-a lăudat pe jucătorul lui Alanyaspor. Criticat în ultima vreme, după ce a stat câteva luni fără echipă, în urma despărţirii de Rangers, până să îşi găsească angajamentul din Turcia, fiul lui Gică Hagi a ratat convocarea pentru acţiunea din septembrie, pentru meciurile cu Canada şi Cipru.

A început însă să joace în Turcia, iar Mircea Lucescu l-a convocat. Ciprian Marica a lăudat atitudinea lui Ianis Hagi după revenirea la echipa naţională şi este convins că fiul “Regelui” mai are multe de oferit în tricoul tricolorilor:

“A fost amplu criticat și uite că încă o dată acest copil demonstrează că merită la națională, are un joc consistent. Mereu când a venit la națională s-a dăruit, a dat tot ce a avut mai bun.