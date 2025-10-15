Ianis Hagi, lăudat după ce a preluat banderola naţionalei României: "Se comportă ca un adevărat căpitan" - Antena Sport

Închide meniul
Ianis Hagi, lăudat după ce a preluat banderola naţionalei României: “Se comportă ca un adevărat căpitan”

Publicat: 15 octombrie 2025, 23:31

Ianis Hagi, în timpul imnului României / Sport Pictures

Ianis Hagi a purtat banderola de căpitan la cele două meciuri disputate de România în luna octombrie, din preliminariile World Cup 2026, în absenţa lui Nicolae Stanciu.

Dacă la meciul amical cu Moldova a marcat, în partida oficială cu Austria, Ianis Hagi a centrat la golul marcat de Virgil Ghiţă, în minutul 90+5, aducând trei puncte extrem de importante pentru naţionala României.

Ciprian Marica, despre revenirea lui Ianis Hagi la echipa naţională: “Mereu s-a dăruit când a venit”

Ciprian Marica a vorbit despre evoluţiile lui Ianis Hagi şi l-a lăudat pe jucătorul lui Alanyaspor. Criticat în ultima vreme, după ce a stat câteva luni fără echipă, în urma despărţirii de Rangers, până să îşi găsească angajamentul din Turcia, fiul lui Gică Hagi a ratat convocarea pentru acţiunea din septembrie, pentru meciurile cu Canada şi Cipru.

A început însă să joace în Turcia, iar Mircea Lucescu l-a convocat. Ciprian Marica a lăudat atitudinea lui Ianis Hagi după revenirea la echipa naţională şi este convins că fiul “Regelui” mai are multe de oferit în tricoul tricolorilor:

“A fost amplu criticat și uite că încă o dată acest copil demonstrează că merită la națională, are un joc consistent. Mereu când a venit la națională s-a dăruit, a dat tot ce a avut mai bun.

Am văzut declarația lui Dan Petrescu și e foarte bună. Cum îl vedea toată lumea pe acel copil în bandă, cum? E clar de mijlocul terenului. Îl redescoperim în această poziție datorită lui Nea Mircea.

Se comportă ca un adevărat căpitan. Felicitări, Ianis Hagi pentru evoluție și pentru ce ai oferit echipei naționale. Sunt convins că mai are de făcut multe pentru echipa națională”, a declarat Ciprian Marica, potrivit digisport.ro.

  • 1,5 milioane de euro este cota de piaţă a lui Ianis Hagi, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
  • Viitorul, Fiorentina, Genk, Rangers, Alaves şi Alanyaspor sunt echipele din CV-ul lui Ianis Hagi
