Sancțiune pentru Rapid, înaintea derby-ului cu Dinamo. Ce penalitate a primit clubul lui Dan Șucu - Antena Sport

Sancțiune pentru Rapid, înaintea derby-ului cu Dinamo. Ce penalitate a primit clubul lui Dan Șucu

Daniel Işvanca Publicat: 15 octombrie 2025, 21:18

Suporterii celor de la Rapid București / SPORT PICTURES

Rapid București va întâlni Dinamo în cel mai tare meci al etapei cu numărul 13 din Liga 1, iar la partida de pe Arena Națională sunt așteptați peste 25.000 de suporteri, care vor încinge atmosfera în tribunele celui mai mare stadion din țară.

Cu câteva zile înaintea derby-ului cu rivala locală, giuleștenii au primit o sancțiune din partea Comisiei de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal.

Rapid, amendată de Comisia de Disciplină după incidentele de la meciul cu Farul

Dinamo – Rapid va fi capul de afiș al etapei cu numărul 13 a Ligii 1, un duel care se anunță a fi „încins”, având în vedere parcursul celor două echipe din actualul sezon.

Giuleștenii au primit însă o veste proastă cu câteva zile înaintea marelui derby și anume că au fost sancționați de Comisia de Disciplină din cadrul FRF, pentru incidentele de la meciul cu Farul Constanța.

„FC RAPID 1923 vs. FCV FARUL Constanța – Incidente – În temeiul art. 82.1 și 3.e, raportat la art. 83.7 din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 10.000 lei”, se arată în comunicatul oficial publicat de Liga Profesionistă de Fotbal.

