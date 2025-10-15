Ireal! Jucătorul FCSB-ului a luat 200.000 de euro pentru calificarea în Europa League, deși nu este pe lista UEFA - Antena Sport

Jucătorii FCSB-ului au încasat prime consistente după calificarea echipei în faza principală a UEFA Europa League, iar printre cei premiați de patron se află și Vlad Chiricheș.

Ce este și mai ciudat este faptul că fotbalistul în vârstă de 35 de ani nici măcar nu a fost trecut pe lista UEFA de către conducerea campioanei României.

Vlad Chiricheș, primă uriașă după calificarea FCSB-ului în Europa League

FCSB a ratat și în acest sezon șansa de a se califica în faza principală a UEFA Champions League, dar a reușit să reediteze performanța din stagiunea precedentă, intrând în grupa principală de Europa League.

Vlad Chiricheș a jucat în patru meciuri din preliminariile celei de-a doua competiții UEFA, dar nu a mai fost inclus de conducere pe lista pentru faza principală. Chiar și așa, el a primit o primă consistentă, conform contractului său.

„Dacă vrea, el (n.r. – Chiricheș) poate să rămână în club. Din iarnă voi lua un jucător în loc. El poate rămâne în club, ca și respect față de el. A luat 200.000 de euro de calificare, doar că el nu a jucat nicio secundă. I-am dat banii, 200.000 de euro.