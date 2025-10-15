Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ireal! Jucătorul FCSB-ului a luat 200.000 de euro pentru calificarea în Europa League, deși nu este pe lista UEFA - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Ireal! Jucătorul FCSB-ului a luat 200.000 de euro pentru calificarea în Europa League, deși nu este pe lista UEFA

Ireal! Jucătorul FCSB-ului a luat 200.000 de euro pentru calificarea în Europa League, deși nu este pe lista UEFA

Daniel Işvanca Publicat: 15 octombrie 2025, 19:11

Comentarii
Ireal! Jucătorul FCSB-ului a luat 200.000 de euro pentru calificarea în Europa League, deși nu este pe lista UEFA

Jucătorii celor de la FCSB / SPORT PICTURES

Jucătorii FCSB-ului au încasat prime consistente după calificarea echipei în faza principală a UEFA Europa League, iar printre cei premiați de patron se află și Vlad Chiricheș.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ce este și mai ciudat este faptul că fotbalistul în vârstă de 35 de ani nici măcar nu a fost trecut pe lista UEFA de către conducerea campioanei României.

Vlad Chiricheș, primă uriașă după calificarea FCSB-ului în Europa League

FCSB a ratat și în acest sezon șansa de a se califica în faza principală a UEFA Champions League, dar a reușit să reediteze performanța din stagiunea precedentă, intrând în grupa principală de Europa League.

Vlad Chiricheș a jucat în patru meciuri din preliminariile celei de-a doua competiții UEFA, dar nu a mai fost inclus de conducere pe lista pentru faza principală. Chiar și așa, el a primit o primă consistentă, conform contractului său.

„Dacă vrea, el (n.r. – Chiricheș) poate să rămână în club. Din iarnă voi lua un jucător în loc. El poate rămâne în club, ca și respect față de el. A luat 200.000 de euro de calificare, doar că el nu a jucat nicio secundă. I-am dat banii, 200.000 de euro.

Reclamă
Reclamă

Am dat banii la toți băieții, 3 milioane de euro sub formă de prime. (n.r. – Au luat toți egal?) Unii au luat 300.000, alții au luat 200.000, iar alții 20.000 sau 30.000, cum are fiecare stipulat în contract.

(n.r. – Charalambous cât a luat?) A luat 300.000 de euro! El nu știe, nu e antrenor (n.r. – glumește), dar a luat 300.000. Dănciulescu i-a dat nota 4, doar că a luat 300.000”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Angajații de la stat care riscă să rămână fără salarii. Ministerul cere reducerea cheltuielilorAngajații de la stat care riscă să rămână fără salarii. Ministerul cere reducerea cheltuielilor
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Au cumpărat teren lângă Bucureşti, dar nu îl pot folosi. Primarul îi acuză că ridică un complex imobiliar
Observator
Au cumpărat teren lângă Bucureşti, dar nu îl pot folosi. Primarul îi acuză că ridică un complex imobiliar
Andrei Nicolescu, interviu eveniment: cine e omul care a salvat practic Dinamo. De ce nu a rămas la PSG după ce a luat probele și cum a jucat contra Stelei în 2018! Exclusiv
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu, interviu eveniment: cine e omul care a salvat practic Dinamo. De ce nu a rămas la PSG după ce a luat probele și cum a jucat contra Stelei în 2018! Exclusiv
21:04
Naționala de handbal feminin a României, eșec în primul meci de la EHF EuroCup
20:56
EXCLUSIVControale la Steaua: se pregătește terenul pentru promovare? Ionuț Moșteanu: „Asocierea se va face corect!”
20:43
Gigi Becali a anunţat o plecare de la FCSB: “La altă echipă! Ce să fac cu el?”
20:03
E oficial. Cu ce formaţie din „Liga Stelelor” a semnat Cosmin Contra
19:48
Cei 20 de nominalizați pentru ”Golden Boy 2025”. Cine este marele favorit
19:07
FRF, mesaj pentru Mircea Lucescu, înaintea meciului cu Bosnia: “Asta e treaba lui”
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public” 2 Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru” 3 Qatar – Emiratele Arabe Unite 2-1. Olăroiu, pas greşit: “O mare dezamăgire!” Ce şanse mai sunt pentru World Cup 2026 4 “Să zică direct că nu e nevoie de mine!” Răzvan Marin a răbufnit la criticile lui Mircea Lucescu 5 Veste proastă pentru Zeljko Kopic! Alexandru Musi, scos pe targă după 28 de minute în meciul cu Cipru U21 6 Ce salariu are Mircea Lucescu la naţionala României? ”E umilitor dacă îl spun”
Citește și
Cele mai citite
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”