Gigi Becali, sunat de impresarul lui Adrian Mazilu! Răspunsul dat de patron: "M-am interesat!" - Antena Sport

Gigi Becali, sunat de impresarul lui Adrian Mazilu! Răspunsul dat de patron: "M-am interesat!"

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, sunat de impresarul lui Adrian Mazilu! Răspunsul dat de patron: "M-am interesat!"

Gigi Becali, sunat de impresarul lui Adrian Mazilu! Răspunsul dat de patron: “M-am interesat!”

Alex Ioniță Publicat: 28 august 2025, 17:46

Gigi Becali, sunat de impresarul lui Adrian Mazilu! Răspunsul dat de patron: M-am interesat!

Gigi Becali a transmis că a fost sunat de impresarul lui Adrian Mazilu. Patronul a spus și ce răspuns a dat, cu privire la un eventual transfer al jucătorului la FCSB.

Dinamo s-a înțeles recent cu cei de la Brighton pentru transferul lui Adrian Mazilu. Gigi Becali a dezvăluit însă că ar fi putut să-l aducă pe jucătorul „lansat” de Gică Hagi la FCSB.

Răspunsul lui Gigi Becali, pentru impresarul lui Adrian Mazilu

Totuși, patronul de la FCSB a spus că a refuzat transferul. Gigi Becali a analizat și mutarea acestuia la Dinamo și a transmis că jucătorul este util pentru echipa lui Zeljko Kopic.

„M-a sunat și pe mine impresarul pentru Mazilu. M-am interesat și nu ne-a convenit. Dacă era bun, îl lasă Hagi? Eu nu mă pricep, dar Hagi?

Nu are rost să vorbim acum de un copil. Este util pentru Dinamo, așa este”, a spus Gigi Becali, citat de fanatik.ro.

Adrian Mazilu a fost vândut de Farul Constanța în 2024, la Brighton, în schimbul sumei de 3 milioane de euro. Jucătorul a mai fost împrumutat de englezi la Vitesse.

În momentul de față, jucătorul de 19 ani este cotat la suma de 1 milion de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Gigi Becali l-a sunat pe Neluţu Varga! Detalii incendiare legate de contractul lui Louis Munteanu cu CFR Cluj

Gigi Becali l-a sunat pe Neluţu Varga pentru a-l cumpăra pe Louis Munteanu pentru 4 milioane de euro. Finanţatorul de la FCSB a dezvăluit că CFR îl deţine de fapt în co-proprietate pe atacantul de 23 de ani cu impresarul Pietro Chiodi, 50-50%.

Louis Munteanu a fost în centrul unui scandal monstru la CFR Cluj, după ce a lipsit mai multe zile de la antrenamentele clubului din Gruia. A fost momentul de care Becali a vrut să profite pentru a-l transfera pe vârf.

“Am vorbit cu tati ieri. `Să nu te superi`, i-am spus. Mi-a zis `că nu mă supăr pe tine, dar e prea puţin`. Eu aşa pot să dau, în România sunt bani mulţi 4 milioane de euro. Era îndoit, “tati”, `vreau 12 milioane de euro`. Îl are jumate – jumate cu Petr Chiodi. E băiat deştept. Să nu se supere “tati” de lucrurile astea, bravo lui! Mi-a luat mie faţa cu asta.

A fost băiat deştept. Îl mai las pe `tati` puţin că e supărat. El are cinci puncte ca şi mine şi are un meci în plus, eu sunt mai rău decât eu. Se întâmplă lucruri pe care nu le poţi explica. Ştii ce i-am spus? Tot eu cu tine ne batem la campionat. N-am vrut să spun asta să nu se supere Mirel. Mi-a spus “aşa e, `tati`, numai noi doi suntem”, a spus Becali.

