Gigi Becali, sunat de impresarul lui Adrian Mazilu! Răspunsul dat de patron: "M-am interesat!" - Antena Sport

Gigi Becali a transmis că a fost sunat de impresarul lui Adrian Mazilu. Patronul a spus și ce răspuns a dat, cu privire la un eventual transfer al jucătorului la FCSB.
Dinamo s-a înțeles recent cu cei de la Brighton pentru transferul lui Adrian Mazilu. Gigi Becali a dezvăluit însă că ar fi putut să-l aducă pe jucătorul „lansat” de Gică Hagi la FCSB.
Răspunsul lui Gigi Becali, pentru impresarul lui Adrian Mazilu
Totuși, patronul de la FCSB a spus că a refuzat transferul. Gigi Becali a analizat și mutarea acestuia la Dinamo și a transmis că jucătorul este util pentru echipa lui Zeljko Kopic.
„M-a sunat și pe mine impresarul pentru Mazilu. M-am interesat și nu ne-a convenit. Dacă era bun, îl lasă Hagi? Eu nu mă pricep, dar Hagi?
Nu are rost să vorbim acum de un copil. Este util pentru Dinamo, așa este”, a spus Gigi Becali, citat de fanatik.ro.
Adrian Mazilu a fost vândut de Farul Constanța în 2024, la Brighton, în schimbul sumei de 3 milioane de euro. Jucătorul a mai fost împrumutat de englezi la Vitesse.
În momentul de față, jucătorul de 19 ani este cotat la suma de 1 milion de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.
