Gigi Becali l-a sunat pe Neluţu Varga! Detalii incendiare legate de contractul lui Louis Munteanu cu CFR Cluj - Antena Sport

Gigi Becali l-a sunat pe Neluţu Varga! Detalii incendiare legate de contractul lui Louis Munteanu cu CFR Cluj

Publicat: 28 august 2025, 12:39

Gigi Becali l-a sunat pe Neluţu Varga! Detalii incendiare legate de contractul lui Louis Munteanu cu CFR Cluj

Louis Munteanu. în tricoul celor de la CFR Cluj - Profimedia Images

Gigi Becali l-a sunat pe Neluţu Varga pentru a-l cumpăra pe Louis Munteanu pentru 4 milioane de euro. Finanţatorul de la FCSB a dezvăluit că CFR îl de fapt în co-proprietate pe atacantul de 23 de ani cu impresarul Pietro Chiodi, 50-50%.

Louis Munteanu a fost în centrul unui scandal monstru la CFR Cluj, după ce a lipsit mai multe zile de la antrenamentele clubului din Gruia. A fost momentul de care Becali a vrut să profite pentru a-l transfera pe vârf.

Gigi Becali l-a sunat pe Neluţu Varga

“Am vorbit cu tati ieri. `Să nu te superi`, i-am spus. Mi-a zis `că nu mă supăr pe tine, dar e prea puţin`. Eu aşa pot să dau, în România sunt bani mulţi 4 milioane de euro. Era îndoit, “tati”, `vreau 12 milioane de euro`. Îl are jumate – jumate cu Petr Chiodi. E băiat deştept. Să nu se supere “tati” de lucrurile astea, bravo lui! Mi-a luat mie faţa cu asta.

A fost băiat deştept. Îl mai las pe `tati` puţin că e supărat. El are cinci puncte ca şi mine şi are un meci în plus, eu sunt mai rău decât eu. Se întâmplă lucruri pe care nu le poţi explica. Ştii ce i-am spus? Tot eu cu tine ne batem la campionat. N-am vrut să spun asta să nu se supere Mirel. Mi-a spus “aşa e, `tati`, numai noi doi suntem”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

Neluţu Varga, răspuns pentru Gigi Becali

Ioan Varga i-a răspuns imediat lui Gigi Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru a-l transfera pe Louis Munteanu de la CFR Cluj.

“Nicio șansă, nu are rost să discutăm. Nu l-am dat cu 10 și îl dau cu 4? Am șapte variante să-l dau cu 10-12 milioane. Acum o să reformez echipa. Gigi e prietenul meu, dar nu are rost să discutăm de chestiile astea”, a declarat Ioan Varga pentru digisport.ro.

FCSB are 4 atacanţi în lot, Daniel Bîrligea, Denis Alibec, Mamadou Thiam şi Alex Stoian. Deşi i-a promis lui Alibec că nu îl critică, după partida pierdută de FCSB cu FC Argeş Gigi Becali a spus că fostul atacant al Farului a ajuns a treia variantă de atacant la FCSB.

