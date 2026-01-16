Gigi Becali, un nou derapaj! Motivul incredibil pentru care a ironizat un jucător de la FCSB: "Eşti nebun?" - Antena Sport

Gigi Becali a avut un nou derapaj la adresa lui Mihai Popescu. După ce a declarat că îi va prelungi contractul fundaşului de la FCSB în cazul în care va reveni la ortodoxie, patronul roş-albaştrilor a vorbit din nou despre Popescu.

Aflat în continuare în perioada de recuperare, după ce s-a accidentat în luna octombrie, la meciul dintre România şi Austria, şi a suferit o ruptură de ligament încrucişat, Popescu mai are contract cu FCSB până la finalul acestui sezon.

Gigi Becali, un nou derapaj la adresa lui Mihai Popescu: “Aduci în casă 20.000 de euro pe lună, ea aduce 3000”

Se pare că Gigi Becali vrea să se ţină de cuvânt în privinţa revenirii la ortodoxie a lui Popescu şi să nu îi prelungească contractul. Acum, el a vorbit despre motivul pentru care Popescu a ales să îşi schimbe religia şi despre relaţia fundaşului de 32 de ani cu soţia sa, aducând în discuţie câştigurile acestora:

“Eu am avut o discuție cu el, că de aia se întâmplă belelele astea cu el. Eu am avut o discuție cu el, l-am apreciat pe el. M-am gândit, băiat înalt, băiat frumos, talentat, bani face. Și mi-a zis, cuminte băiat, mie îmi place mult de el. Și mi-a zis «ce să fac bre’, nea Gigi, dacă ea e mai puternică decât mine?».

Atunci am zis săracul băiat, nu îi mai zic nimic. Adică e mai puternică nevasta lui ca el? Că lui nu îi convins. El a făcut ca să aibă pace în casă. Adică cum, bă, tu ca să ai pace în casă… Nici măcar convins nu e. A făcut-o așa, la mișto, ca să aibă pace în casă. Trebuia să o iei tu să o botezi ortodox pe ea.