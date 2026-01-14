Uluitor! Gigi Becali își discriminează propriul jucător: "Dacă revine la ortodoxie, îi prelungesc" - Antena Sport

Gigi Becali a vorbit recent în cadrul unei emisiuni despre situația contractuală a lui Mihai Popescu, a cărui înțelegere alături de club expiră la finalul acestui an. După accidentarea suferită în meciul cu Austria, patronul a spus că nu îi va prelungi înțelegerea fundașului său, însă acum a venit cu o altă variantă prin care își șantajează propriul jucător.
Mihai Popescu este în perioada de recuperare după ruptura de ligament încrucișat suferită la partida din octombrie dintre România și Austria, iar viitorul său la FCSB este incert. După meciul “tricolorilor”, Gigi Becali a transmis că nu îi va prelungi contractul fundașului de 32 de ani, despre care se spunea că va rata tot restul sezonului.
Becali vrea ca Popescu să își schimbe religia
Popescu are însă șanse să se întoarcă mai repede decât se prefigura și să evolueze pentru FCSB play-off, Mihai Stoica fiind surprins de modul în care se recuperează jucătorul. Gigi Becali a început și el să nu mai fie atât de sigur cu privire la despărțirea de stoper și ia în considerare să semneze un nou contract alături de el, însă cu o condiție discriminatorie.
Patronul de la FCSB vrea ca Popescu să revină la religia ortodoxă, în contextul în care în vară s-a convertit la cea penticostală. Șantajul latifundiarului din Pipera are în mod evident și un caracter discriminatoriu, în contextul în care își dorește ca jucătorii săi să aibă o anumită religie.
“Ce hotărâre să iau cu Mihai Popescu? Alta este, eu spun ceea ce cred, să te naști musulman, alta este să te naști creștin. Alta e să te naști creștin și să te faci sectă.
Nu merge! Ca dovadă, i-a dat Dumnezeu semne. Și el e băiat de aur. Dulceață este, nu ai văzut în viața ta așa băiat de calitate! El de aia dă de belele. Îi dă Dumnezeu semne să revină la religia lui.
Dacă revine la ortodoxie, îi prelungesc contractul. Dacă revine, îi prelungesc. O să fie luptă mare de tot la campionat“, a spus patronul de la FCSB, potrivit fanatik.ro.
Până să sufere teribila accidentare în meciul naționalei, Popescu fusese fundaș de bază la FCSB în acest sezon și acumulase 19 partide în tricoul roș-albastru.
