Turcia, record negativ în partida cu Australia la Cupa Mondială! S-a întâmplat din nou după 20 de ani

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Selecționata antrenată de Vicenzo Montella a expediat nu mai puțin de 30 de șuturi spre poarta adversă și a egalat un record negativ în istoria Cupei Mondiale.

Turcia, 30 de șuturi expediate în meciul cu Australia

Turcia a început cum nu se putea mai prost Cupa Mondială și a fost învinsă pe stadionul din Vancouver de selecționata Australiei, care a înscris de două ori, prin Irankunda și Connor Metcalfe.

Vedetele lui Vicenzo Montella au expediat nu mai puțin de 30 de șuturi la poarta apărată de Patrick Beach. Turcii au egalat un record negativ în istoria Cupei Mondiale, devenind prima echipă care șutează de minim 30 de ori la poartă și nu marchează într-un meci. Portugalia a mai făcut asta, la Mondialul din 2006, într-un meci cu Anglia, scor 0-0.

De asemenea, selecționata din ”Țara Semilunii” este prima care pierde într-un astfel de scenariu din 1974 încoace, ultima care a realizat această contraperformanță fiind Uruguay, într-un 0-3 cu Suedia.