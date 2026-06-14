Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Turcia, record negativ în partida cu Australia la Cupa Mondială! S-a întâmplat din nou după 20 de ani

Turcia, record negativ în partida cu Australia la Cupa Mondială! S-a întâmplat din nou după 20 de ani

Daniel Işvanca Publicat: 14 iunie 2026, 10:48

Comentarii
Turcia, record negativ în partida cu Australia la Cupa Mondială! S-a întâmplat din nou după 20 de ani

Baris Alper Yilmaz / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Duminică s-a produs cea mai mare surpriză de la acest Campionat Mondial. Australia a dat lovitura la Vancouver și s-a impus cu scorul de 2-0 în fața Turciei, într-o partidă din Grupa D.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Selecționata antrenată de Vicenzo Montella a expediat nu mai puțin de 30 de șuturi spre poarta adversă și a egalat un record negativ în istoria Cupei Mondiale.

Turcia, 30 de șuturi expediate în meciul cu Australia

Turcia a început cum nu se putea mai prost Cupa Mondială și a fost învinsă pe stadionul din Vancouver de selecționata Australiei, care a înscris de două ori, prin Irankunda și Connor Metcalfe.

Vedetele lui Vicenzo Montella au expediat nu mai puțin de 30 de șuturi la poarta apărată de Patrick Beach. Turcii au egalat un record negativ în istoria Cupei Mondiale, devenind prima echipă care șutează de minim 30 de ori la poartă și nu marchează într-un meci. Portugalia a mai făcut asta, la Mondialul din 2006, într-un meci cu Anglia, scor 0-0.

De asemenea, selecționata din ”Țara Semilunii” este prima care pierde într-un astfel de scenariu din 1974 încoace, ultima care a realizat această contraperformanță fiind Uruguay, într-un 0-3 cu Suedia.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Nicuşor Dan: Eugen Tomac şi-a depus mandatul. Îl desemnez pentru postul de premier pe Adrian Veştea
Observator
Nicuşor Dan: Eugen Tomac şi-a depus mandatul. Îl desemnez pentru postul de premier pe Adrian Veştea
Preotul de la biserica lui Gigi Becali, dezvăluiri emoționante despre patronul FCSB: „M-a impresionat dragostea lui pentru Dumnezeu! Nu mai are altă bucurie”
Fanatik.ro
Preotul de la biserica lui Gigi Becali, dezvăluiri emoționante despre patronul FCSB: „M-a impresionat dragostea lui pentru Dumnezeu! Nu mai are altă bucurie”
11:05

Laurențiu Reghecampf, tun financiar de proporții! TAS i-a dat dreptate într-un proces de 500.000 de euro
9:53

Australienii jubilează după victoria fantastică împotriva Turciei la Cupa Mondială: „Ciupiți-ne! Visăm”
9:38

Scuzele găsite de Vinicius Junior, după ce Brazilia a remizat cu Maroc în primul meci de la Cupa Mondială
9:11

Eroul Scoției, bornă impresionantă la Cupa Mondială! L-a depășit pe legendarul Kenny Dalglish
8:56

VIDEOAustralia – Turcia 2-0. Surpriză mare la Cupa Mondială! Vedetele lui Montella, învinse clar
8:30

Record absolut în Australia – Turcia! Nestory Irankunda a intrat direct în istorie
Vezi toate știrile
1 UPDATEInternaţionalul român dorit de Dinamo a ajuns în Turcia pentru a face vizita medicală. Când semnează contractul 2 Alexandru Băluță semnează! Lovitură uriașă pentru noua forță din fotbalul românesc 3 Oficialul lui Dinamo, anunţ important înainte de noul sezon: “Va fi pentru prima dată în istoria clubului” 4 OFICIAL | Venit vara trecută la Dinamo, a fost pus pe liber de “câini”. Cele 4 noutăţi anunţate 5 Zlatan Ibrahimovic nu s-a abținut și l-a dat afară din emisiune, când a aflat cu cine ține la Mondial: „Fiți atenți la el” 6 Petrolul, de neoprit pe piața transferurilor! „Găzarii” au oficializat a treia mutare a verii
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko KopicNuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”