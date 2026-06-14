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Scuzele găsite de Vinicius Junior, după ce Brazilia a remizat cu Maroc în primul meci de la Cupa Mondială

Daniel Işvanca Publicat: 14 iunie 2026, 9:38

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Scuzele găsite de Vinicius Junior, după ce Brazilia a remizat cu Maroc în primul meci de la Cupa Mondială

Vinicius Junior / Profimedia

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Brazilia și Maroc au remizat, scor 1-1, în primul meci din Grupa C de la Cupa Mondială. Selecționata antrenată de Carlo Ancelotti a fost dominată în multe momente ale jocului.

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Golul lui Vinicius Junior a echilibrat situația pe tabelă, iar fotbalistul celor de la Real Madrid a ajutat gruparea „blanco” să egaleze un record legendar în istoria Cupei Mondiale.

Vinicius Junior: „Nu ne găsim ritmul”

Brazilia a făcut un pas greșit la debutul cu Carlo Ancelotti pe bancă la Campionatul Mondial. „Selecao” a avut dificultăți în disputa cu Maroc, iar Vinicius Junior a încercat să găsească explicații pentru evoluția modestă a întregii echipe.

„Căldura este constantă, iarba se usucă foarte repede, iar jocul devine foarte lent. Nu ne găsim ritmul și asta ne creează dificultăți pentru că vrem să jucăm, vrem să mutăm mingea de pe un flanc pe altul, iar asta ne perturbă stilul de joc.

Dar va trebui să ne adaptăm pentru că eu cred că așa va fi pe tot parcursul turneului, unde toată lumea va trebui să joace pe aceleași terenuri. Prin urmare, ne vom îmbunătăți, ne vom dezvolta și vom obține victorii mari”, a declarat Vinicius Junior, potrivit tribuna.com.

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