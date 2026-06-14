Australienii jubilează după victoria fantastică împotriva Turciei la Cupa Mondială: „Ciupiți-ne! Visăm”

Australia a produs cea mai mare surpriză de la startul Campionatului Mondial, reușind să se impună cu scorul de 2-0 în fața Turciei, într-o partidă din cadrul Grupei D.

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Succesul a fost unul istoric pentru selecționata antrenată de Tony Popovic. Presa din Australia este în al nouălea cer după acest triumf care îi duce mai aproape de fazele eliminatorii.

Australienii, în al nouălea cer după victoria cu Turcia

Australia a început fantastic la Cupa Mondială și a răsturnat calculele hârtiei, reușind să învingă naționala Turciei, scor 2-0. Irankunda a deschis disputa în prima repriză, iar rezultatul final a fost stabilit de Connor Metcalfe.

Presa din ”Țara Cangurilor” a vorbit la superlativ despre succesul istoric obținut de selecționata pregătită de Tony Popovic.

„Ciupiți-ne! Visăm. Ce început absolut perfect pentru acest turneu! O victorie cu 2-0 împotriva echipei Turciei, dată favorită de mulți pentru primul loc în grupă.