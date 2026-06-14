Australienii jubilează după victoria fantastică împotriva Turciei la Cupa Mondială: „Ciupiți-ne! Visăm”

Australia a produs cea mai mare surpriză de la startul Campionatului Mondial, reușind să se impună cu scorul de 2-0 în fața Turciei, într-o partidă din cadrul Grupei D.
Succesul a fost unul istoric pentru selecționata antrenată de Tony Popovic. Presa din Australia este în al nouălea cer după acest triumf care îi duce mai aproape de fazele eliminatorii.
Australienii, în al nouălea cer după victoria cu Turcia
Australia a început fantastic la Cupa Mondială și a răsturnat calculele hârtiei, reușind să învingă naționala Turciei, scor 2-0. Irankunda a deschis disputa în prima repriză, iar rezultatul final a fost stabilit de Connor Metcalfe.
Presa din ”Țara Cangurilor” a vorbit la superlativ despre succesul istoric obținut de selecționata pregătită de Tony Popovic.
„Ciupiți-ne! Visăm. Ce început absolut perfect pentru acest turneu! O victorie cu 2-0 împotriva echipei Turciei, dată favorită de mulți pentru primul loc în grupă.
Cea mai mare victorie a noastră din istoria Cupei Mondiale – egalând victoria cu 3-1 împotriva echipei Japoniei în 2006. Noul portar Patrick Beach a câștigat meciul – a avut nenumărate parade cruciale – după controversata decizie de a-l lăsa pe veteranul Mat Ryan pe bancă. Două goluri de talie mondială marcate de Nestory Irankunda și Connor Metcalfe.
Acum, trecerea noastră în faza eliminatorie este un drum lung spre a fi asigurată. Simulările dinaintea turneului au arătat că obținerea a doar trei puncte te califica în runda a 32-a în aproximativ două treimi din cazuri.
Meciul din această săptămână împotriva SUA va decide probabil cine va fi primA în grupă. Ce poziție bună pentru Tony Popovic și oamenii lui. Haideți!”, au scris cei de la news.au.
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