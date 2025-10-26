Giovanni Becali a dezvăluit ce oferte are Darius Olaru pentru a pleca de la FCSB! - Antena Sport

Impresarul Giovanni Becali (73 de ani) a spus ce oferte are căpitanul FCSB-ului, Darius Olaru (27 de ani), pentru a pleca de la campioana României în perioada de transferuri din iarnă.

Darius Olaru e dorit în China şi în Kazahstan. El e cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 7.5 milioane de euro.

Darius Olaru, dorit în China şi Kazahstan

„Parcă nu mai e el, nu își mai revine. Era mijlocașul care primea mingea, degaja frumos, marca, trăgea la poartă, a marcat multe goluri acum 2 ani. Face 28 de ani…

(n.r.: Mai există vreun interes pentru el?) Sunt echipe. Vedem. Sunt echipe în China… (n.r.: Europa, nu?) China nu e Europa dacă îți dă 1.000.000 de dolari? Kazahstan, dacă îţi dă un milion, nu e Europa?”, a declarat Giovanni Becali pentru fanatik.ro.

În acest sezon Darius Olaru a evoluat în 10 dintre cele 13 meciuri disputate de FCSB în campionat. Nu a reuşit niciun gol şi niciun assist în competiţia internă.