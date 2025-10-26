Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Giovanni Becali a dezvăluit ce oferte are Darius Olaru pentru a pleca de la FCSB! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Giovanni Becali a dezvăluit ce oferte are Darius Olaru pentru a pleca de la FCSB!

Giovanni Becali a dezvăluit ce oferte are Darius Olaru pentru a pleca de la FCSB!

Bogdan Stănescu Publicat: 26 octombrie 2025, 13:55

Comentarii
Giovanni Becali a dezvăluit ce oferte are Darius Olaru pentru a pleca de la FCSB!

Darius Olaru / Hepta

Impresarul Giovanni Becali (73 de ani) a spus ce oferte are căpitanul FCSB-ului, Darius Olaru (27 de ani), pentru a pleca de la campioana României în perioada de transferuri din iarnă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Darius Olaru e dorit în China şi în Kazahstan. El e cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 7.5 milioane de euro.

Darius Olaru, dorit în China şi Kazahstan

Parcă nu mai e el, nu își mai revine. Era mijlocașul care primea mingea, degaja frumos, marca, trăgea la poartă, a marcat multe goluri acum 2 ani. Face 28 de ani…

(n.r.: Mai există vreun interes pentru el?) Sunt echipe. Vedem. Sunt echipe în China… (n.r.: Europa, nu?) China nu e Europa dacă îți dă 1.000.000 de dolari? Kazahstan, dacă îţi dă un milion, nu e Europa?”, a declarat Giovanni Becali pentru fanatik.ro.

În acest sezon Darius Olaru a evoluat în 10 dintre cele 13 meciuri disputate de FCSB în campionat. Nu a reuşit niciun gol şi niciun assist în competiţia internă.

Reclamă
Reclamă

În Europa League Darius Olaru a jucat în 6 meciuri, marcând 3 goluri şi reuşind un assist. A jucat şi în Supercupa României, câştigată de FCSB cu CFR Cluj cu 2-1. A mai jucat 3 partide în preliminariile Champions League, reuşind să înscrie un gol în această competiţie.

Sezonul trecut Darius Olaru a evoluat în numai 17 meciuri în campionat, accidentându-se în cantonamentul de iarnă, în timpul unui amical al FCSB-ului cu Hamburg. În cele 17 meciuri din campionat a marcat 8 goluri şi a dat 3 assist-uri. În Europa League, sezonul trecut, a marcat 3 goluri şi a dat 2 assist-uri în 6 meciuri.

Darius Olaru evoluează din ianuarie 2020 la FCSB, de când a fost transferat de la Gaz Metan Mediaş în schimbul sumei de 600.000 de euro. Era cotat atunci la 1.1 milioane de euro de către transfermarkt.com. A jucat în 26 de meciuri pentru naţionala mare a României.

Incident la Catedrala Naţională: Jandarmeria a reţinut un bărbat după control. Ce avea în maşinăIncident la Catedrala Naţională: Jandarmeria a reţinut un bărbat după control. Ce avea în maşină
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Asta nu e viață, e ridicol". Ce a pățit un influencer german după doar 3 săptămâni de muncă la birou
Observator
"Asta nu e viață, e ridicol". Ce a pățit un influencer german după doar 3 săptămâni de muncă la birou
Povestea uluitoare a fostului fundaș de națională care s-a retras la 25 de ani. A dat fotbalul pe afaceri și, astăzi, îi merge foarte bine
Fanatik.ro
Povestea uluitoare a fostului fundaș de națională care s-a retras la 25 de ani. A dat fotbalul pe afaceri și, astăzi, îi merge foarte bine
16:52
Cristi Balaj aruncă bomba! Dan Petrescu NU se întoarce la CFR Cluj: „Are alte priorități”
16:52
VIDEOHaos pe străzile din Madrid înainte de El Clasico. Cor de huiduieli la sosirea Barcelonei pe „Bernabeu”
16:37
Scandal uriaș după Metaloglobus – Universitatea Craiova 0-0. Oltenii, criticați de fani. Nici Mirel Rădoi nu a scăpat
16:32
Anghel Iordănescu a fost la Metaloglobus – Universitatea Craiova și a dat verdictul: “Puțin fotbal”
16:23
Real Madrid – Barcelona LIVE TEXT (17:15). Primul El Clasico al sezonului se anunţă incendiar. Echipele de start
16:21
Jucătorii FCSB-ului nu se tem înaintea meciului cu UTA: „Vom fi în play-off / Avem șanse la campionat”
Vezi toate știrile
1 Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei 2 Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent 3 VIDEOCursa Marelui Premiu al Mexicului e în direct, de la 21:45, pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Norris e în pole 4 Cristi Chivu, discurs de mare antrenor după Napoli – Inter 3-1! I-a dat replica lui Conte: “Trebuie să evoluăm” 5 Cristi Chivu l-a întrerupt pe un jurnalist în timpul conferinţei de presă: “Sunt român” 6 NEWS ALERTSabrina Voinea ratează din nou dramatic o medalie la Mondial, ca la JO! A luat aceeaşi notă cu gimnasta de pe 3
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene