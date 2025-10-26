Giovanni Becali a dezvăluit ce oferte are Darius Olaru pentru a pleca de la FCSB! - Antena Sport

Impresarul Giovanni Becali (73 de ani) a spus ce oferte are căpitanul FCSB-ului, Darius Olaru (27 de ani), pentru a pleca de la campioana României în perioada de transferuri din iarnă.
Darius Olaru e dorit în China şi în Kazahstan. El e cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 7.5 milioane de euro.
Darius Olaru, dorit în China şi Kazahstan
„Parcă nu mai e el, nu își mai revine. Era mijlocașul care primea mingea, degaja frumos, marca, trăgea la poartă, a marcat multe goluri acum 2 ani. Face 28 de ani…
(n.r.: Mai există vreun interes pentru el?) Sunt echipe. Vedem. Sunt echipe în China… (n.r.: Europa, nu?) China nu e Europa dacă îți dă 1.000.000 de dolari? Kazahstan, dacă îţi dă un milion, nu e Europa?”, a declarat Giovanni Becali pentru fanatik.ro.
În acest sezon Darius Olaru a evoluat în 10 dintre cele 13 meciuri disputate de FCSB în campionat. Nu a reuşit niciun gol şi niciun assist în competiţia internă.
În Europa League Darius Olaru a jucat în 6 meciuri, marcând 3 goluri şi reuşind un assist. A jucat şi în Supercupa României, câştigată de FCSB cu CFR Cluj cu 2-1. A mai jucat 3 partide în preliminariile Champions League, reuşind să înscrie un gol în această competiţie.
Sezonul trecut Darius Olaru a evoluat în numai 17 meciuri în campionat, accidentându-se în cantonamentul de iarnă, în timpul unui amical al FCSB-ului cu Hamburg. În cele 17 meciuri din campionat a marcat 8 goluri şi a dat 3 assist-uri. În Europa League, sezonul trecut, a marcat 3 goluri şi a dat 2 assist-uri în 6 meciuri.
Darius Olaru evoluează din ianuarie 2020 la FCSB, de când a fost transferat de la Gaz Metan Mediaş în schimbul sumei de 600.000 de euro. Era cotat atunci la 1.1 milioane de euro de către transfermarkt.com. A jucat în 26 de meciuri pentru naţionala mare a României.
- Cristi Balaj aruncă bomba! Dan Petrescu NU se întoarce la CFR Cluj: „Are alte priorități”
- Scandal uriaș după Metaloglobus – Universitatea Craiova 0-0. Oltenii, criticați de fani. Nici Mirel Rădoi nu a scăpat
- Anghel Iordănescu a fost la Metaloglobus – Universitatea Craiova și a dat verdictul: “Puțin fotbal”
- Jucătorii FCSB-ului nu se tem înaintea meciului cu UTA: „Vom fi în play-off / Avem șanse la campionat”
- Ștefan Baiaram a rupt tăcerea, după ce Rădoi l-a exclus din lot la meciul cu Noah: „O reacție nepotrivită”