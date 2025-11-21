Gol de la mijlocul terenului marcat de Unirea Slobozia cu Csikszereda. „Ciucanii” au marcat și ei spectaculos - Antena Sport

Ionuț Coadă a marcat un gol de la mijlocul terenului pentru Unirea Slobozia, în duelul cu Csikzsereda din debutul etapei a 17-a din Liga 1. Fundașul de 27 de ani a marcat spectaculos, în minutul 62 al partidei.
Coadă a profitat de ieșirea greșită a portarului Eduard Pap, cât și de vizibilitatea redusă de la Miercurea Ciuc. El a șutat puternic de la 50 de metri de poartă pentru a înscrie unul dintre cele mai spectaculoase goluri ale anului, din Liga 1.
Gol de la mijlocul terenului marcat de Unirea Slobozia cu Csikszereda
Înainte ca Unirea Slobozia să marcheze superb prin Ionuț Coadă, cei de la Csikszereda au punctat și eu spectaculos. Imediat după pauză, în minutul 49, Anderson Ceara a deschis scorul pentru „ciucani”.
Mijlocașul brazilian a preluat un balon primit de la Jebari, la marginea careului, și l-a învins pe portarul celor de la Unirea Slobozia, Gurău, cu un șut de excepție, direct în vinclu.
Csikszereda a preluat din nou conducerea în minutul în minutul 75. Marton Eppel a punctat cu un șut din interiorul careului.
Partida de la Miercurea Ciuc s-a disputat pe o vizibilitate extrem de redusă. La ora de start a partidei, erau doar șase grade.
Echipele de start la Csikszereda – Unirea Slobozia:
Csikszereda (4-2-3-1): Pap – Paszka, Palmes, Hegedus, Ferenczi – Veres, Vegh – Ceara, Jebari, Bod – Eppel
Rezerve: M. Simon, Toth, Kajan, Szilagyi, Andrezly, Dusinszki, Celic, Csuros, Szalay, Gergely, Bloj, Bakos
Antrenor: Robert Ilyeș
Unirea Slobozia (4-2-3-1): Gurău – A. Dorobanțu, Safronov, Antoche, Dragu – Coadă, V. Pop – Afalna, Papeau, Bărbuț – Renato Espinosa
Rezerve: R. Popa, R. Negru, A. Dinu, Serbănică, A. Toma, E. Florescu, Hamdiji, Jeno, R. Deaconu, F. Purece, P. Dulcea, Said
Antrenor: Andrei Prepeliță
