Harlem Gnohere ştie ce antrenor ar putea să o salveze pe Dinamo! Mesaj de susţinere pentru FCSB: "Sper să fie campioană!" - Antena Sport

„(N.r. Despre Domagoj Pavicic) Trebuie să fii bucuros că ai găsit un antrenor care te vrea, te bagă, te cunoaşte şi tu să pleci în vară unde vrei.

(N.r. Despre Eddy Gnahore) Am crezut că e Gnohere prima dată, nu mă miram dacă voiau să-l aducă, m-am uitat mai atent şi am spus că nu e el. Ăsta e interesant, să vii de la Ascoli, să joci pe la Amiens, să te duci în China la un moment dat, să valorezi patru milioane, s-a accidentat, are două-trei operaţii la genunchi, a fost şi pe la City când era tânăr, nu ştiu. L-am văzut că joaca închizător, într-un meci. Are 11 meciuri la Ascoli, anul ăsta”, a declarat Basarab Panduru, conform orangesport.ro.