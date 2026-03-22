Hermannstadt – FC Botoșani 3-0. Succes clar pentru sibieni, la meciul 300 pentru Dorinel Munteanu pe bancă

Hermannstadt a făcut un pas important către salvarea de la retrogradare, după ce s-a impus clar în disputa cu FC Botoșani, în etapa cu numărul 2 din play-out-ul Ligii 1.

La meciul cu numărul 300 pe bancă pentru Dorinel Munteanu, sibienii au surclasat formația antrenată de Marius Croitoru și au urcat pe loc de baraj.

Hermannstadt a trecut repede peste eșecul suferit contra celor de la UTA și s-a impus fără drept de apel în fața celor de la FC Botoșani, în runda a doua din play-out.

Kevin Ciubotaru, jucător convocat la echipa națională, a fost înlocuit în minutul 27, după ce încasase un cartonaș galben după doar trei minute. Scorul a fost deschis de Aurelian Chițu (min. 31).

După pauză, sibienii au forțat desprinderea, iar Sergiu Buș a dublat avantajul gazdelor în minutul 59. Echipa lui Dorinel Munteanu a continuat să forțeze din punct de vedere ofensiv, iar Dragoș Albu a punctat și el (min. 72), stabilind și scorul final.