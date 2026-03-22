Hermannstadt – FC Botoșani 3-0. Succes clar pentru sibieni, la meciul 300 pentru Dorinel Munteanu pe bancă

Daniel Işvanca Publicat: 22 martie 2026, 20:53

Hermannstadt - FC Botoșani / SPORT PICTURES

Hermannstadt a făcut un pas important către salvarea de la retrogradare, după ce s-a impus clar în disputa cu FC Botoșani, în etapa cu numărul 2 din play-out-ul Ligii 1.

La meciul cu numărul 300 pe bancă pentru Dorinel Munteanu, sibienii au surclasat formația antrenată de Marius Croitoru și au urcat pe loc de baraj.

Hermannstadt, pe loc de baraj după victoria cu Botoșani

Hermannstadt a trecut repede peste eșecul suferit contra celor de la UTA și s-a impus fără drept de apel în fața celor de la FC Botoșani, în runda a doua din play-out.

Kevin Ciubotaru, jucător convocat la echipa națională, a fost înlocuit în minutul 27, după ce încasase un cartonaș galben după doar trei minute. Scorul a fost deschis de Aurelian Chițu (min. 31).

După pauză, sibienii au forțat desprinderea, iar Sergiu Buș a dublat avantajul gazdelor în minutul 59. Echipa lui Dorinel Munteanu a continuat să forțeze din punct de vedere ofensiv, iar Dragoș Albu a punctat și el (min. 72), stabilind și scorul final.

