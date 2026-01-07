Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ianis Hagi, gol din lovitură liberă în amicalul cu Metaloglobus. Echipa românului, victorie în Antalya - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Ianis Hagi, gol din lovitură liberă în amicalul cu Metaloglobus. Echipa românului, victorie în Antalya

Ianis Hagi, gol din lovitură liberă în amicalul cu Metaloglobus. Echipa românului, victorie în Antalya

Andrei Nicolae Publicat: 7 ianuarie 2026, 16:33

Comentarii
Ianis Hagi, gol din lovitură liberă în amicalul cu Metaloglobus. Echipa românului, victorie în Antalya

Ianis Hagi, în timpul unui meci / Facebook Alanyaspor

Ianis Hagi s-a făcut remarcat în amicalul disputat în Antalya dintre Metalolgobus, ultima clasată din Liga 1, și Alanyaspor. Căpitanul naționalei României din ultimele meciuri a înscris un gol superb din lovitură liberă și a fost protagonistul unui moment interesant alături de antrenorul său.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Metaloglobus și Alanyaspor și-au dat întâlnire în cantonament în Turcia, iar echipa pentru care evoluează Ianis Hagi a avut câștig de cauză, scor 2-0. “Lanterna roșie” din Liga 1 a rezistat o repriză fără să primească gol, după care Ianis Hagi a dat lovitura în minutul 56.

Ianis Hagi, un nou gol din lovitură liberă

Fotbalistul de 27 de ani a înscris din unghi și l-a învins pe portarul echipei din Pantelimon. La patru minute distanță, Ianis a fost înlocuit de antrenorul său, Joao Pereira, alături de care a împărțit un moment interesant.

Până să marcheze, Ianis a fost surprins în timp ce se consulta cu tehnicianul de la Alanyaspor legat de modul în care se poziția un jucător de la Metaloglobus. Reușita lui Hagi nu a fost singura a turcilor, care au mai înscris o dată prin Yusuf Can.

Pe Metaloglobus o mai așteaptă un amical în Antalya, cu sârbii de la Mladost Lucani, care va avea loc pe 11 ianuarie.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul în care milioane de oameni înfruntă ierni la -30 de grade fără centrale termice sau calorifere
Observator
Oraşul în care milioane de oameni înfruntă ierni la -30 de grade fără centrale termice sau calorifere
Ce se mai întâmplă cu divorțul dintre Ilie Năstase și Ioana. Fostul jucător de tenis a dat vestea cea mare
Fanatik.ro
Ce se mai întâmplă cu divorțul dintre Ilie Năstase și Ioana. Fostul jucător de tenis a dat vestea cea mare
17:21
LIVE SCOREDinamo – Young Boys şi Craiova – Konyaspor se joacă ACUM. Amicale tari în Antalya pentru echipele româneşti
17:03
Echipa care poate câștiga Cupa Africii fără victorie! Țara e sub dictatură militară, antrenorul face înconjurul Pământului
16:58
VIDEOBernadette Szocs – Sabine Winter (17:40), la WTT Champions Doha! Eliza Samara a fost eliminată
16:57
Fotbalistul “de 10 milioane de euro” al lui Gigi Becali pleacă de la FCSB. Şi-a dat acordul
16:53
Ianis Hagi, prima reacţie după ce a marcat împotriva lui Metaloglobus: “Sper să mai am câteva”. Anunţ despre viitorul său
16:45
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 7 ianuarie
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!” 2 FotoRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. FC Argeș și-a vândut o vedetă 4 Românul care a jucat în Liga Campionilor a ajuns şofer de Bolt. Câţi bani ia pe o cursă 5 Rapid, gata să cedeze 3 jucători pentru a lua un fotbalist de la o rivală: “Nu cred că a contat golul cu FCSB” 6 Gigi Becali vrea să-l transfere pe “noul Bourceanu” la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”
E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”