Ianis Hagi, gol din lovitură liberă în amicalul cu Metaloglobus. Echipa românului, victorie în Antalya - Antena Sport

Ianis Hagi s-a făcut remarcat în amicalul disputat în Antalya dintre Metalolgobus, ultima clasată din Liga 1, și Alanyaspor. Căpitanul naționalei României din ultimele meciuri a înscris un gol superb din lovitură liberă și a fost protagonistul unui moment interesant alături de antrenorul său.

Metaloglobus și Alanyaspor și-au dat întâlnire în cantonament în Turcia, iar echipa pentru care evoluează Ianis Hagi a avut câștig de cauză, scor 2-0. “Lanterna roșie” din Liga 1 a rezistat o repriză fără să primească gol, după care Ianis Hagi a dat lovitura în minutul 56.

Ianis Hagi, un nou gol din lovitură liberă

Fotbalistul de 27 de ani a înscris din unghi și l-a învins pe portarul echipei din Pantelimon. La patru minute distanță, Ianis a fost înlocuit de antrenorul său, Joao Pereira, alături de care a împărțit un moment interesant.

Până să marcheze, Ianis a fost surprins în timp ce se consulta cu tehnicianul de la Alanyaspor legat de modul în care se poziția un jucător de la Metaloglobus. Reușita lui Hagi nu a fost singura a turcilor, care au mai înscris o dată prin Yusuf Can.

Pe Metaloglobus o mai așteaptă un amical în Antalya, cu sârbii de la Mladost Lucani, care va avea loc pe 11 ianuarie.