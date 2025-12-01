Pierdere uriaşă pentru FCSB! Când poate reveni Daniel Bîrligea - Antena Sport

Daniel Bîrligea va lipsi în următoarele meciuri ale celor de la FCSB, după ce s-a accidentat la Belgrad şi a ratat deja şi partida cu Farul, câştigată de campioni cu 2-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Entorsa suferită de Bîrligea este una mai gravă decât se aşteptau oamenii de la FCSB. Astfel că vârful de 25 de ani cotat la 5 milioane de euro va reveni abia la derby-ul cu Rapid, de pe 21 decembrie.

Daniel Bîrligea va reveni abia la derby-ul cu Rapid

“Bîrligea va juca cu Rapid. Doar acolo o să fie. În al treilea meci. Noi avem cu Dinamo, Slobozia și după cu Rapid. Noi, dacă câștigăm astea trei meciuri, ne ducem rachetă. Nu că mă gândesc la titlu, eu îl iau! Îl iau. Nu există să mă gândesc”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

FCSB nu se va putea baza pe omul cu 7 goluri şi 5 pase decisive pentru următoarele patru partide, cu UTA, în Cupa României, cu Dinamo şi Unirea Slobozia în Liga 1 şi cu Feyenoord, în Europa League.

„Situația lui Bîrligea nu este una bună. Va sta pe bară pentru câteva săptămâni. Mai mult de 2-3 săptămâni, vom vedea”, spusese şi Elias Charalambous, după victoria cu Farul.