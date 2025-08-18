Ilie Dumitrescu a „distrus” un jucător după ce Rapid a egalat-o în prelungiri pe FCSB: „Nu ai voie să faci așa ceva” - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a făcut praf un jucător, după remiza dramatică dintre Rapid și FCSB, scor 2-2. Fostul internațional l-a taxat pe Siyabonga Ngezana pentru gafa uriașă comisă în prelungiri.

În minutul 90+2, fundașul central al campioanei a încercat să-l dribleze pe Andrei Borza, în apropierea careului propriu. Sud-africanul a pierdut balonul, care a ajuns la Elvir Koljic în cele din urmă. Atacantul a reușit astfel „dubla” și Rapid a reușit să obțină un punct din derby-ul cu FCSB, după ce a fost condusă cu 2-0.

Ilie Dumitrescu a „distrus” un jucător după ce Rapid a egalat-o în prelungiri pe FCSB

Ilie Dumitrescu a declarat că Siyabonga Ngezana le-a făcut un cadou rivalilor de la Rapid, prin greșeala comisă, fiind de părere că giuleștenii nu ar fi reușit să egaleze dacă fundașul nu ar fi gafat.

„Pe mine m-a impresionat cum au mutat cei de la FCSB la pauză. Bîrligea a adus un plus, Cisotti a adus liniște, iar Alhassan a închis bine cu Lixandru. Părea că FCSB domină, dar vine momentul în care Costel Gâlcă riscă. A riscat foarte mult. FCSB a controlat total jocul, a mai avut două situații de gol. Până când jucătorii au asimilat schimbarea de sistem, putea să se termine rău pentru Rapid.

Chiar și pe final a riscat Gâlcă, cu Jambor în locul lui Baroan. Intervine o greșeală. Aici nu ai voie, Ngezana, să driblezi în prelungiri. Ăsta e un cadou făcut Rapidului. Niciodată Rapid nu mai egala. Niciodată! De acolo s-a schimbat. FCSB putea să și piardă, a avut-o Kramer pe cap. Popescu și Ngezana au jucat perfect 80 de minute.