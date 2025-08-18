Ilie Dumitrescu a „distrus” un jucător după ce Rapid a egalat-o în prelungiri pe FCSB: „Nu ai voie să faci așa ceva” - Antena Sport

Închide meniul
Ilie Dumitrescu a „distrus” un jucător după ce Rapid a egalat-o în prelungiri pe FCSB: „Nu ai voie să faci așa ceva”

Publicat: 18 august 2025, 8:32

Ilie Dumitrescu, în timpul unei emisiuni

Ilie Dumitrescu a făcut praf un jucător, după remiza dramatică dintre Rapid și FCSB, scor 2-2. Fostul internațional l-a taxat pe Siyabonga Ngezana pentru gafa uriașă comisă în prelungiri. 

În minutul 90+2, fundașul central al campioanei a încercat să-l dribleze pe Andrei Borza, în apropierea careului propriu. Sud-africanul a pierdut balonul, care a ajuns la Elvir Koljic în cele din urmă. Atacantul a reușit astfel „dubla” și Rapid a reușit să obțină un punct din derby-ul cu FCSB, după ce a fost condusă cu 2-0. 

Ilie Dumitrescu a declarat că Siyabonga Ngezana le-a făcut un cadou rivalilor de la Rapid, prin greșeala comisă, fiind de părere că giuleștenii nu ar fi reușit să egaleze dacă fundașul nu ar fi gafat. 

Pe mine m-a impresionat cum au mutat cei de la FCSB la pauză. Bîrligea a adus un plus, Cisotti a adus liniște, iar Alhassan a închis bine cu Lixandru. Părea că FCSB domină, dar vine momentul în care Costel Gâlcă riscă. A riscat foarte mult. FCSB a controlat total jocul, a mai avut două situații de gol. Până când jucătorii au asimilat schimbarea de sistem, putea să se termine rău pentru Rapid. 

Chiar și pe final a riscat Gâlcă, cu Jambor în locul lui Baroan. Intervine o greșeală. Aici nu ai voie, Ngezana, să driblezi în prelungiri. Ăsta e un cadou făcut Rapidului. Niciodată Rapid nu mai egala. Niciodată! De acolo s-a schimbat. FCSB putea să și piardă, a avut-o Kramer pe cap. Popescu și Ngezana au jucat perfect 80 de minute.  

Costel Gâlcă a riscat enorm. FCSB, ca joc, a fost superioară, dar insistența asta, că nu mai avea ce să piardă, a făcut ca sistemul ăsta să-i aducă un punct imens. Așa ceva… Nu poți să interpretezi așa o fază în minutul 90 și ceva. Pe urmă, nici nu poate să facă fault, că a alunecat, a căzut”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro. 

Mihai Lixandru, susținere pentru Siyabonga Ngezana 

Mihai Lixandru şi-a exprimat susţinerea şi faţă de Siyabonga Ngezana, după ce fundaşul a gafat la golul marcat de Elvir Koljic în minutul 90+2. 

Din păcate, ce era mai important, victoria, ne-a scăpat în prelungiri. Se întâmplă, avem nevoie de Ngezana în cotninuare, suntem alături de el, o luăm împreună această greşeală şi mergem mai departe. N-a fost un meci rău făcut de noi, nu e uşor să joci din trei în trei zile, dar s-a văzut că avem foame de rezultate şi echipa are valoare. 

Se întâmplă la fotbal, au fost foarte multe mingi pe care nu le-am gestionat bine, suntem alături de Ngezana. E normal să fie afectat, e un jucător care pune suflet, dar toţi am trecut prin momente de genul şi suntem alături de el. 

De 11 luni mă chinui zi de zi, doar eu ştiu cât am muncit. Mă bucur că am jucat 90 de minute, e un aspect important. Credeaţi că am uitat fotbalul? Nu am nicio problemă medicală, sunt sănătos”, a declarat Mihai Lixandru, conform digisport.ro, după Rapid – FCSB 2-2. 

